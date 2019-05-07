"Ліверпуль" завдав "Барселоні" розгромної поразки та став фіналістом Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Англійський "Ліверпуль" на "Енфілді" у поєдинку з "Барселоною" зумів нівелювати гостьову поразку 0:3 та пробився до фіналу Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.
Господарям протистояння вдався швидкий гол. На 7 хвилині оборонець іспанців допустився помилки при передачі назад і в підсумку після удару Хендерсона м'яч у сітку добив Дівок Орігі. Каталонці відповідали до перерви гострими контратаками, але блискуче відіграв кіпер Аліссон.
На другий тайм Клопп випустив на поле нідерландця Джоржиньо Вейналдума, який став героєм баталії. На 54 і 56 хвилинах півзахисник двічі розписався у воротах команди Вальверде – ударом низом під рукою воротаря і ударом головою. Переможний за підсумками двоматчевого протистояння гол забив Орігі. Бельгієць відзначився після розіграшу кутового при якому виключилися з гри польові гравці іспанського колективу.
Таким чином 4:0, 0:3 і підсумковий результат двох півфіналів 4:3 на користь "Ліверпулю".
Зауважимо, що суперник "Ліверпулю" по фіналу стане відомим після гри "Аякс" – "Тотенхем".