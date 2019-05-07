"Ливерпуль" нанес "Барселоне" разгромное поражение и стал финалистом Лиги чемпионов

Хозяевам противостояния удался быстрый гол. На 7 минуте защитник испанцев допустил ошибку при передаче назад и в итоге после удара Хендерсона мяч в сетку добил Девок Ориги. Каталонцы отвечали до перерыва острыми контратаками, но блестяще сыграл кипер Алиссон.

На второй тайм Клопп выпустил на поле нидерландца Джоржиньо Вейналдума, который стал героем баталии. На 54 и 56 минутах полузащитник дважды расписался в воротах команды Вальверде - ударом низом под рукой вратаря и ударом головой. Победный по итогам двухматчевого противостояния гол забил Ориги. Бельгиец отличился после розыгрыша углового при котором выключились из игры полевые игроки испанского коллектива.

Таким образом 4:0, 0:3 и итоговый результат двух полуфиналов 4:3 в пользу "Ливерпуля".

Заметим, что соперник "Ливерпуля" по финалу станет известным после игры "Аякс" - "Тоттенхэм".