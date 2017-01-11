УЕФА на три сезона отстранил от еврокубков белградский "Партизан"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Арбитражная палата комитета УЕФА по финансовому контролю на три сезона отстранила от еврокубков сербский футбольный клуб "Партизан" за нарушение финансового fair play, передает УНН со ссылкой на УЕФА.
Согласно решению арбитражной палаты, "Партизан" не сможет играть в еврокубках в сезонах 2017/18, 2018/19 и 2019/20.
Кроме того, белградский клуб должен заплатить три тысячи евро на покрытие расходов по ведению данного дела.
Сербский клуб может обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде Лозанны.
Как сообщал УНН, УЕФА открыл дисциплинарное производство против киевского "Динамо" и турецкого "Бешикташа" после матча 6-го тура Лиги Чемпионов. УЕФА вынесет решение об инцидентах 2 февраля 2017 г.