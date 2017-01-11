УЄФА на три сезони відсторонив від єврокубків белградський “Партизан”

Згідно з рішенням Арбітражної палати, "Партизан" не зможе грати в єврокубках в сезонах-2017/18, 2018/19 і 2019/20.

Крім того, белградський клуб повинен заплатити три тисячі євро на покриття витрат по веденню даної справи.

Сербський клуб може оскаржити рішення УЄФА у Спортивному арбітражному суді Лозанни.

Як повідомляв УНН, УЄФА відкрив дисциплінарне провадження проти київського “Динамо” та турецького “Бешикташа” після матчу 6- го туру Ліги Чемпіонів. УЄФА винесе рішення щодо інцидентів 2 лютого 2017 року.