Представьте, что в 4 утра вы и ваши дети слышите страшные взрывы: Зеленский обратился к Трюдо и парламенту Канады

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"Прежде чем начать, я хочу чтобы вы поняли мои чувства, чувства украинцев, настолько, насколько это возможно. Ощущения в течение этих 20 дней, 20 дней полномасштабного вторжения Российской Федерации после восьми лет войны на Донбассе. Представьте, что в 4 утра вы, каждый из вас, слышите взрывы, страшные взрывы. Джастин, представь что ты их слышишь, и слышат твои дети, слышат ракетные удары, просто представь, по аэропорту Оттавы, по десяткам других мест по всей территории вашей прекрасной страны, территории Канады, - крылатые ракеты. Еще до рассвета твои дети обнимают тебя и спрашивают: "Что случилось, отец?", а ты уже получаешь первые отчеты о том, какие объекты разбиты ракетами Российской Федерации, и ты уже знаешь, сколько и где погибли люди", - заявил Зеленский.

Добавим

Он предложил представить, как искать слова, чтобы объяснить это детям, объяснить, что началась полномасштабная война. Война на уничтожение вашего государства, на покорение вашего народа.

Второй день - и вы получаете сообщение о колоннах бронетехники, тысячах, которые заходят на вашу землю.

"Они подходят к Эдмонтону, представьте себе, и бьют артиллерией по жилым кварталам, просто по людям, сжигают школы, взрывают детские сады, как и у нас, в наших городах, в Сумах, в нашей Ахтырке. Они блокируют Ванкувер и осаждают сотни тысяч людей. Просто представьте сотни тысяч людей, которые остаются в этом городе, как в нашем Мариуполе, и уже второй день под обстрелами, без электричества, без связи, почти без еды, точно без воды, в подвалах", - говорит Президент.

Ранее

Как писал УНН, ранее сегодня Президент Украины выступил на заседании Joint Expeditionary Force.