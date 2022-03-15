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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4410 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Уявіть, що о 4-й ранку ви та ваші діти чуєте страшні вибухи: Зеленський звернувся до Трюдо та парламенту Канади

Уявіть, що о 4-й ранку ви та ваші діти чуєте страшні вибухи: Зеленський звернувся до Трюдо та парламенту Канади

Київ • УНН

 • 127110 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у зверненні до канадійського парламенту у вівторок запропонував парламенту і уряду уявити і "відчути" російський напад, пише УНН.

Цитата

"Перш ніж почати, я хочу щоб ви зрозуміли мої відчуття, відчуття українців, настільки, наскільки це можливо. Відчуття протягом цих 20 днів, 20 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації після восьми років війни на Донбасі. Уявіть що о 4-й ранку ви, кожен з вас, чуєте вибухи, страшні вибухи. Джастіне, уяви що ти їх чуєш, і чують твої діти, чують ракетні удари, просто уяви, по аеропорту Оттави, по десяткам інших місць по всій території вашої прекрасної країни, території Канади, - крилаті ракети. Ще до світанкую твої діти обіймають тебе і запитують: "Що сталось, батьку?", а ти вже отримуєш перші звіти про те, які об'єкти розбиті ракетами російської федерації, і ти вже знаєш, скільки і де загинули люди", - заявив Зеленськиий.

Додамо

Він запропонував уявити, як шукати слова, щоб пояснити це дітям, пояснити що почалась повномасштабна війна. Війна на знищення вашої держави, на підкорення вашого народу.

Другий день – і ви отримуєте повідомлення про колони бронетехніки, тисячі, які заходять на вашу землю.

"Вони підходять до Едмонтону, уявіть собі, і б'ють артилерією просто по житловим кварталам, просто по людям, спалюють школи, підривають дитячі садочки, як і у нас, в наших містах, в Сумах, у нашій Охтирці. Вони блокують Ванкувер і тримають в облозі, сотні тисяч людей. Просто уявіть сотні тисяч людей, які залишаються в цьому місті, як у нашому Маріуполі, і вже другий день під обстрілами, без електрики, без зв'язку, майже без їжі, точно без води, у підвалах", - каже Президент.

Раніше

Як писав УНН, раніше сьогодні Президент України виступив на засіданні Joint Expeditionary Force.

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