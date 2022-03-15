Уявіть, що о 4-й ранку ви та ваші діти чуєте страшні вибухи: Зеленський звернувся до Трюдо та парламенту Канади

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"Перш ніж почати, я хочу щоб ви зрозуміли мої відчуття, відчуття українців, настільки, наскільки це можливо. Відчуття протягом цих 20 днів, 20 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації після восьми років війни на Донбасі. Уявіть що о 4-й ранку ви, кожен з вас, чуєте вибухи, страшні вибухи. Джастіне, уяви що ти їх чуєш, і чують твої діти, чують ракетні удари, просто уяви, по аеропорту Оттави, по десяткам інших місць по всій території вашої прекрасної країни, території Канади, - крилаті ракети. Ще до світанкую твої діти обіймають тебе і запитують: "Що сталось, батьку?", а ти вже отримуєш перші звіти про те, які об'єкти розбиті ракетами російської федерації, і ти вже знаєш, скільки і де загинули люди", - заявив Зеленськиий.

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Він запропонував уявити, як шукати слова, щоб пояснити це дітям, пояснити що почалась повномасштабна війна. Війна на знищення вашої держави, на підкорення вашого народу.

Другий день – і ви отримуєте повідомлення про колони бронетехніки, тисячі, які заходять на вашу землю.

"Вони підходять до Едмонтону, уявіть собі, і б'ють артилерією просто по житловим кварталам, просто по людям, спалюють школи, підривають дитячі садочки, як і у нас, в наших містах, в Сумах, у нашій Охтирці. Вони блокують Ванкувер і тримають в облозі, сотні тисяч людей. Просто уявіть сотні тисяч людей, які залишаються в цьому місті, як у нашому Маріуполі, і вже другий день під обстрілами, без електрики, без зв'язку, майже без їжі, точно без води, у підвалах", - каже Президент.

Раніше

Як писав УНН, раніше сьогодні Президент України виступив на засіданні Joint Expeditionary Force.