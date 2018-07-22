Заключенных украинцев в Греции могут вскоре выпустить - МИД

"По информации консула, который присутствовал на судебном заседании, адвокат готовит апелляцию. Есть основания надеяться, что 6 лет за каждого будет уменьшено до 5-и, а это значит переквалификацию статьи на 1/5 или 1/3 срока общего отбытия срока наказания (т.н. "филакисы") и - освобождение, возможно, через непродолжительный промежуток времени", - сообщил Кирилич.



Кроме того, Кирилич отметил что верхней границей наказание за такое правонарушение является 25 лет.



"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что верхней границей санкции за такое правонарушение является 25 лет. Цифры, выше, чем 25 - морально-пропагандистские или превентивные. Но анализ приговора дает основания считать, что суд впервые за последние 3 года применил наименьший коэффициент - 6 лет за каждого перевезенного нелегального мигранта", - заявил он.



Отметим, в Греции двух украинцев, Сергея Шваюк и Петра Литвинчука, посадили на 180 лет по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.



Напомним, очередной яхту украинского происхождения с 71 незаконным мигрантом обнаружили итальянские правоохранители.



