Ув'язнених українців в Греції можуть невдовзі випустити – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Українців, яких у Греції ув’язнили на 180 років, можуть невдовзі випустити. Про це УНН повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства Закордонних Справ Василь Кирилич.
"За інформацією консула, який був присутній на судовому засіданні, адвокат готує апеляцію. Є підстави сподіватися, що 6 років за кожного буде зменшено до 5-и, а це означатиме перекваліфікацію статті на 1/5 або 1/3 терміну загального відбуття терміну покарання (т.зв. "філакіси") і - звільнення, можливо, через нетривалий проміжок часу", - повідомив Кирилич.
Крім того, Кирилич зазначив що верхньою межею покарання за таке правопорушення є 25 років.
"Я хотів би ще раз підкреслити, що верхньою межею санкції за таке правопорушення є 25 років. Цифри, що є вищими, ніж 25, - морально-пропагандистські або превентивні. Але аналіз вироку дає підстави вважати, що суд вперше за останні 3 роки застосував найменший коефіцієнт - 6 років за кожного перевезеного нелегального мігранта", - заявив він.
Зазначимо, у Греції двох українців, Сергія Шваюка та Петра Литвинчука, ув’язнили на 180 років за звинуваченням у незаконному перевезенні мігрантів.
Нагадаємо, чергову яхту українського походження з 71 незаконним мігрантом виявили італійські правоохоронці.