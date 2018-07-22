Ув'язнених українців в Греції можуть невдовзі випустити – МЗС

"За інформацією консула, який був присутній на судовому засіданні, адвокат готує апеляцію. Є підстави сподіватися, що 6 років за кожного буде зменшено до 5-и, а це означатиме перекваліфікацію статті на 1/5 або 1/3 терміну загального відбуття терміну покарання (т.зв. "філакіси") і - звільнення, можливо, через нетривалий проміжок часу", - повідомив Кирилич.



Крім того, Кирилич зазначив що верхньою межею покарання за таке правопорушення є 25 років.



"Я хотів би ще раз підкреслити, що верхньою межею санкції за таке правопорушення є 25 років. Цифри, що є вищими, ніж 25, - морально-пропагандистські або превентивні. Але аналіз вироку дає підстави вважати, що суд вперше за останні 3 роки застосував найменший коефіцієнт - 6 років за кожного перевезеного нелегального мігранта", - заявив він.



Зазначимо, у Греції двох українців, Сергія Шваюка та Петра Литвинчука, ув’язнили на 180 років за звинуваченням у незаконному перевезенні мігрантів.



Нагадаємо, чергову яхту українського походження з 71 незаконним мігрантом виявили італійські правоохоронці.



