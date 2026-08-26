"Освобождается по кругу?" ВСУ опровергли захват Писаревки в Сумской области российскими войсками
Киев • УНН
Писаревка в Сумской области остается под контролем Украины, бои продолжаются. В Силах обороны отметили, что россияне не впервые лгут о захвате Писаревки.
Силы обороны Украины опровергли заявление российских оккупантов о захвате населённого пункта Писаревка Сумской области. В Центре коммуникаций группировки войск "курск" заявили, что это не соответствует действительности, сообщает УНН.
Детали
Данный населённый пункт находится под украинским контролем, бои за него продолжаются. В Силах обороны отметили, что россияне не впервые лгут о захвате Писаревки.
23 июля вражеские пропагандисты уже рапортовали о "контроле над большей частью села". Поэтому мы не удивимся, если им придётся "освобождать" его и в третий, и в четвёртый раз. Приписывать себе несуществующие достижения - давняя российская традиция. Советуем врагу определиться: Писаревка "контролируется" или "освобождается" по кругу?
Центр коммуникаций группировки войск "курск" также призвал СМИ и общественность ориентироваться на официальные сводки Генерального штаба ВСУ, а не на публикации российских "медиа".
Напомним
Ранее Центр коммуникаций группировки войск "курск" опроверг захват россией Новоконстантиновки в Сумской области.