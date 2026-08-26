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"Звільняється по колу?" ЗСУ спростували захоплення Писарівки на Сумщині російськими військами

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Писарівка на Сумщині залишається під контролем України, бої тривають. У Силах оборони зазначили, що росіяни не вперше брешуть про захоплення Писарівки.

"Звільняється по колу?" ЗСУ спростували захоплення Писарівки на Сумщині російськими військами

Сили оборони України спростували заяву російських окупантів про захоплення населеного пункту Писарівка Сумської області. У Центрі комунікацій угруповання військ "курськ" заявили, що це не відповідає дійсності, повідомляє УНН.

Деталі

Даний населений пункт перебуває під українським контролем, бої за нього тривають. У Силах оборони зазначили, що росіяни не вперше брешуть про захоплення Писарівки.

23 липня ворожі пропагандисти вже рапортували про "контроль над більшою частиною села". Тому ми не здивуємося, якщо їм доведеться "звільняти" його і втретє, і вчетверте. Приписувати собі неіснуючі досягнення - давня російська традиція. Радимо ворогові визначитися: Писарівка "контрольована" чи "звільняється" по колу?

 - йдеться в повідомленні.

Центр комунікацій угруповання військ "курськ" також закликав медіа і громадськість орієнтуватися на офіційні зведення Генерального штабу ЗСУ, а не на публікації російських "медіа".

Нагадаємо

Раніше Центр комунікацій угруповання військ "курськ" спростував захоплення росією Новокостянтинівки на Сумщині.

Євген Устименко

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