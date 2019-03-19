Войти в Пасхальный пост никогда не поздно - архиепископ

"Сначала нужно понимать, что пост, как человек состоит из души и тела, так и пост состоит из двух элементов: первое это - воздержание и ограничение телесные, а второе - пост духовный, который в первую очередь заключается в молитве, покаянии, участии в богослужении, по делам духовных и милосердных", - говорит архиепископ.



Он добавляет, если ограничения телесные не все могут одинаково соблюсти, то в духовном христианин должен соблюдать определенные правила поста.



"В духовной части поста может и должен соблюдать каждый человек, считающий себя христианином. Никогда начинать пост не поздно, нужно только желание. Для того, чтобы идти, надо делать первый шаг", - отмечает архиепископ Евстратий.



Он привел пример притчи из Евангелия о работниках в винограднике: "Господь вознаградил и тех, которые целый день проработали в винограднике и тех, которые работали только час. Никто не остался без награды ".



Как сообщал УНН, Епифаний посоветовал больным не отказываться от поста полностью.



Ранее УНН сообщал, медик рассказал, кому не стоит соблюдать пост.



