Увійти у Великодній піст ніколи не пізно – архієпископ

“Спершу потрібно розуміти, що піст, як людина складається з душі і тіла, так і піст складається з двох елементів: перше це – стримання та обмеження тілесні, а друге - піст духовний, який в першу чергу полягає в молитві, покаянні, участі в богослужінні, у справах духовних і милосердних”, - каже архієпископ



Він додає, якщо обмеження тілесні не всі можуть однаково дотриматись, то у духовному християнин має дотримуватись певних правил посту.



“У духовній частині посту може і повинна дотримуватись кожна людина, яка вважає себе християнином. Ніколи розпочинати піст не пізно, потрібно лише бажання. Для того, щоб іти, треба робити перший крок ”, - наголошує архієпископ Євстратій.



Він навів приклад притчі з Євангеліє про робітників у винограднику: “Господь винагородив і тих, які цілий день пропрацювали у винограднику і тих, які працювали лише годину. Ніхто не залишився без винагороди”.



Як повідомляв УНН, Епіфаній порадив хворим не відмовлятися від посту повністю.



Раніше УНН повідомляв, медик розповів, кому не варто дотримуватися посту.



