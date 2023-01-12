Вошли в новый год планово: Минобороны сообщило об обеспечении армии в январе

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"В целом, Минобороны обеспечило все основные потребности, которые определил Генштаб. Сейчас создается определенный запас прочности. Резервы бронежилетов составляют сейчас более 240 тысяч единиц, шлемов – более 150 тысяч единиц", - сказала Маляр.

Детали

Она также добавила, что увеличиваются резервы по зимней форме, активно поставляется уже летняя.

Кроме того, в январе 2023 года план ассигнований Министерства обороны Украины по фонду денежного довольствия составляет более 70 млрд гривен.

“Это позволит осуществить выплату причитающегося военнослужащим денежного довольствия. В том числе — дополнительного вознаграждения вовремя и в полном объеме”, — подчеркнула замминистра.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское войско полностью обеспечено формой и питанием. Надобностей собирать средства на обеспечение армии, как это было в первые дни, уже нет.