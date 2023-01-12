Увійшли у новий рік планово: Міноборони повідомило про забезпечення армії в січні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Міністерство оборони планово увійшло в новий рік за всіма складовими, які має забезпечити армії. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу, передає УНН.
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"У цілому, Міноборони забезпечило усі основні потреби, які визначив Генштаб. Зараз створюється певний запас міцності. Резерви бронежилетів складають зараз понад 240 тисяч одиниць, шоломів – понад 150 тисяч одиниць", - сказала Маляр.
Деталі
Вона також додала, щозбільшуються резерви по зимовій формі, активно постачається вже літня.
Крім того, у січні 2023 року план асигнувань Міністерства оборони України за фондом грошового забезпечення становить понад 70 млрд гривень.
“Це дозволить здійснити виплату належного військовослужбовцям грошового забезпечення. У тому числі — додаткової винагороди вчасно та в повному обсязі”, — наголосила заступниця міністра.
Доповнення
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наразі українське військо повністю забезпечене формою та харчуванням. Потреб збирати кошти на забезпечення армії, як це було у перші дні, вже немає.