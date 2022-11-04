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Включат после победы: посольство Украины в Германии выключает вечернее освещение

Киев • УНН

 • 239946 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Посольство Украины в Германии выключает вечернее освещение в знак солидарности со всей Украиной. Об этом в Facebook написал посол Украины в Германии Алексей Макеев, передает УНН.

Цитата

"Из солидарности со всей Украиной, которая сегодня часто остается без света из-за российских бомбардировок; с нашими воинами света - энергетиками; с Германией, которая тоже перешла в режим экономии - мы выключаем вечернее освещение дома Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство Украины в ФРГ", - написал посол.

Добавим

Макеев добавил, что "с нами свет и желто-голубой флаг".

Включить освещение посол пообещал после победы.

Напомним

Начиная с 10 октября рф наносит массированные ракетные удары по территории Украины. Одна из целей оккупантов - объекты энергетики. Сейчас из-за многочисленных повреждений, нанесенных рашистскими обстрелами, по всей стране происходят длительные отключения света.

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