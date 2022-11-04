Увімкнуть після перемоги: посольство України у Німеччині вимикає вечірнє освітлення

Цитата

"Із солідарності з усією Україною, яка сьогодні часто залишається без світла через російські бомбардування; з нашими воїнами світла - енергетиками; з Німеччиною, яка теж перейшла в режим економії - ми вимикаємо вечірнє освітлення будинку Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН", - написав посол.

Додамо

Макеєв додав, що "з нами світло і жовто-блакитний прапор".

Увімкнути освітлення посол пообіцяв після перемоги.

Нагадаємо

Починаючи з 10 жовтня рф завдає масованих ракетних ударів по території України. Одна з цілей окупантів - об'єкти енергетики. Наразі через численні ушкодження, завдані рашистськими обстрілами, по всій країні відбуваються тривалі відключення світла.