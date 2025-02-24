"Увидимся в суде": Трамп поссорился с губернатором из-за спортсменов-трансгендеров

Президент США Дональд Трамп публично поссорился с губернатором штата Мэн Джанет Миллс. Инцидент произошел в Белом доме во время встречи главы государства с губернаторами, сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Отмечается, что причиной конфликта стал отказ Миллс выполнять указ Трампа о запрете участия трансгендерных спортсменов в соревнованиях в женских видах спорта.

Вам лучше это сделать, потому что федерального финансирования вы не получите - сказал президент США.

На это губернатор ответила, что будет "соблюдать законы США и нашего штата".

"Увидимся в суде", - пригрозила Миллс.

На это Трамп ответил, что "это будет легкое дело".

"Увидимся, когда вас переизберут", - добавил глава Белого дома.

Напомним

На днях Дональд Трамп повторно поднял тему возможного присоединения Канады к США в качестве 51-го штата. Он также назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором" и похвалил его работу.

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