"Увидимся в суде": Трамп поссорился с губернатором из-за спортсменов-трансгендеров
Киев • УНН
Президент США Трамп поссорился с губернатором штата Мэн из-за ее отказа выполнять указ о запрете участия трансгендеров в женском спорте. Трамп угрожал лишить штат федерального финансирования, а Миллс пообещала соблюдать законы.
Президент США Дональд Трамп публично поссорился с губернатором штата Мэн Джанет Миллс. Инцидент произошел в Белом доме во время встречи главы государства с губернаторами, сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Отмечается, что причиной конфликта стал отказ Миллс выполнять указ Трампа о запрете участия трансгендерных спортсменов в соревнованиях в женских видах спорта.
Вам лучше это сделать, потому что федерального финансирования вы не получите
На это губернатор ответила, что будет "соблюдать законы США и нашего штата".
"Увидимся в суде", - пригрозила Миллс.
На это Трамп ответил, что "это будет легкое дело".
"Увидимся, когда вас переизберут", - добавил глава Белого дома.
Напомним
На днях Дональд Трамп повторно поднял тему возможного присоединения Канады к США в качестве 51-го штата. Он также назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором" и похвалил его работу.
Протрамповское издание призвало не путать путина с Зеленским: что пишет NYP21.02.25, 17:52 • 27496 просмотров