"Побачимося в суді": Трамп посварився з губернаторкою через спортсменів-трансгендерів
Київ • УНН
Президент США Трамп посварився з губернаторкою штату Мен через її відмову виконувати указ про заборону участі трансгендерів у жіночому спорті. Трамп погрожував позбавити штат федерального фінансування, а Міллс пообіцяла дотримуватися законів.
Президент США Дональд Трамп публічно посварився з губернаторкою штату Мен Джанет Міллс. Інцидент стався у Білому домі під час зустрічі глави держави з губернаторами, повідомляє УНН із посиланням на АР.
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Зазначається, що причиною конфлікту стала відмова Міллс виконувати указ Трампа щодо заборони участі трансгендерних спортсменів у змаганнях у жіночих видах спорту.
Вам краще це зробити, тому що федерального фінансування ви не отримаєте
На це губернаторка відповіла, що буде "дотримуватися законів США та нашого штату".
"Побачимось у суді", - пригрозила Міллс.
На це Трамп відповів, що "це буде легка справа".
"Побачимося, коли вас переоберуть", - додав глава Білого дому.
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Днями Дональд Трамп повторно підняв тему можливого приєднання Канади до США як 51-го штату. Він також назвав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо "губернатором" та похвалив його роботу.
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