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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122450 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182566 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146991 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138555 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117220 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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"Побачимося в суді": Трамп посварився з губернаторкою через спортсменів-трансгендерів

"Побачимося в суді": Трамп посварився з губернаторкою через спортсменів-трансгендерів

Київ • УНН

 • 29031 перегляди

Президент США Трамп посварився з губернаторкою штату Мен через її відмову виконувати указ про заборону участі трансгендерів у жіночому спорті. Трамп погрожував позбавити штат федерального фінансування, а Міллс пообіцяла дотримуватися законів.

Президент США Дональд Трамп публічно посварився з губернаторкою штату Мен Джанет Міллс. Інцидент стався у Білому домі під час зустрічі глави держави з губернаторами, повідомляє УНН із посиланням на АР.

Деталі

Зазначається, що причиною конфлікту стала відмова Міллс виконувати указ Трампа щодо заборони участі трансгендерних спортсменів у змаганнях у жіночих видах спорту.

Вам краще це зробити, тому що федерального фінансування ви не отримаєте

- сказав президент США.

На це губернаторка відповіла, що буде "дотримуватися законів США та нашого штату".

"Побачимось у суді", - пригрозила Міллс.

На це Трамп відповів, що "це буде легка справа".

"Побачимося, коли вас переоберуть", - додав глава Білого дому.

Нагадаємо

Днями Дональд Трамп повторно підняв тему можливого приєднання Канади до США як 51-го штату. Він також назвав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо "губернатором" та похвалив його роботу.

Протрампівське видання закликало не плутати путіна із Зеленським: що пише NYP 21.02.25, 17:52 • 29169 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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