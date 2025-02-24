"Побачимося в суді": Трамп посварився з губернаторкою через спортсменів-трансгендерів

Президент США Дональд Трамп публічно посварився з губернаторкою штату Мен Джанет Міллс. Інцидент стався у Білому домі під час зустрічі глави держави з губернаторами, повідомляє УНН із посиланням на АР.

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Зазначається, що причиною конфлікту стала відмова Міллс виконувати указ Трампа щодо заборони участі трансгендерних спортсменів у змаганнях у жіночих видах спорту.

Вам краще це зробити, тому що федерального фінансування ви не отримаєте - сказав президент США.

На це губернаторка відповіла, що буде "дотримуватися законів США та нашого штату".

"Побачимось у суді", - пригрозила Міллс.

На це Трамп відповів, що "це буде легка справа".

"Побачимося, коли вас переоберуть", - додав глава Білого дому.

Нагадаємо

Днями Дональд Трамп повторно підняв тему можливого приєднання Канади до США як 51-го штату. Він також назвав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо "губернатором" та похвалив його роботу.

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