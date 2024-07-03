Увидел протезы и обругал: в Одессе мужчина неадекватно отреагировал на ветерана, который работает в ветклинике

В Одессе посетитель ветеринарной клиники нецензурно обругал врача, ветерана российско-украинской войны Алексея Притулу, когда увидел у него наличие протезов. Видео с инцидентом врач опубликовал в Instagram, передает УНН.

Детали

На опубликованном видео видно как во время осмотра владелец собаки породы пудель изменил поведение, когда увидел протезы врача, ведь Алексей потерял ноги во время войны.

Увидев это посетитель ветклиники внезапно встал и вышел из кабинета, а по дороге нецензурно обругал ветерана.

Им (этим видео - ред.) можно будет иллюстрировать посты о подводных камнях на пути к возвращению ветеранов с инвалидностью к работе и обычной жизни - прокомментировал видео с инцидентом Притула.

Добавим

Алексей Притула - ветеринар из Одессы, который во время полномасштабного вторжения рф присоединился к ВСУ. В сентябре 2022 года во время наступления на Лиман мужчина получил тяжелое ранение и потерял обе ноги.

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