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Образование нового оператора ГТС является наиболее легитимным путем демонополизации "Нафтогаза" - В.Кистион

Киев • УНН

 • 6296 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Образование нового независимого оператора ГТС соответствует нашим международным обязательствам и является наиболее легитимным путем демонополизации "Нафтогаза". Об этом в интервью УНН рассказал вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

Образование нового оператора ГТС является наиболее легитимным путем демонополизации "Нафтогаза" - В.Кистион

"Образование нового независимого оператора ГТС имеет вполне логическое основание и соответствует нашим международным обязательствам. Создание ОАО "Магистральные газопроводы Украины" является наиболее легитимным путем вывода газотранспортной системы по управлению "Нафтогаза", как это предусмотрено требованиями Третьего энергопакета ЕС. Это будет абсолютно новое юридическое лицо, созданное "с чистого листа", где будут внедрены лучшие традиции корпоративного управления в европейских странах", - сказал В.Кистион.

Кроме того, он отметил, что передача ПАО "Укртрансгаз" под управление Минэкономразвития не выводила газотранспортного оператора из-под влияния НАК "Нафтогаз", что противоречит требованиям независимого оператора ГТС.

Напомним, по словам экспертов, без реформирования "Нафтогаза" в Украине никогда не будет европейского газового и нефтяного рынка.

А образование независимого оператора ГТС ускорит формирование конкурентной среды на газовом рынке.

При этом, по словам председателя Укратрансгаз И.Прокопива, процесс вывода ГТС из управления "Нафтогаза", можно было бы ускорить, если бы правительство пошло не путем образования нового оператора ("Магистральные газопроводы"), а путем передачи управления ГТС МЭРТа.

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