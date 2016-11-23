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Утворення нового оператора ГТС є найбільш легітимним шляхом демонополізації “Нафтогазу” — В.Кістіон

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Утворення нового незалежного оператора ГТС відповідає нашим міжнародним зобов’язанням і є найбільш легітимним шляхом демонополізації “Нафтогазу”. Про це в інтерв’ю УНН розповів віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон.

Утворення нового оператора ГТС є найбільш легітимним шляхом демонополізації “Нафтогазу” — В.Кістіон

“Утворення нового незалежного оператора ГТС має цілком логічне підґрунтя і відповідає нашим міжнародним зобов’язанням. Створення ПАТ „Магістральні газопроводи України“ є найбільш легітимним шляхом виведення газотранспортної системи з управління „Нафтогазу“, як це передбачено вимогами Третього енергопакету ЄС. Це буде абсолютно нова юридична особа, створена „з чистого аркушу“, де будуть впроваджені кращі традиції корпоративного управління в європейських країнах”, — сказав В.Кістіон.

Окрім того, він зауважив, що передача ПАТ “Укртрансгаз” під управління Мінекономрозвитку не виводило газотранспортного оператора з-під сфери впливу НАК “Нафтогаз”, що суперечить вимогам щодо незалежного оператора ГТС.

Нагадаємо, за словами експертів, без реформування “Нафтогазу” в Україні ніколи не буде європейського газового та нафтового ринку.

А утворення незалежного оператора ГТС пришвидшить формування конкурентного середовища на газовому ринку.

При цьому, за словами голови Укратрансгазу І.Прокопіва, процес виведення ГТС з управління “Нафтогазу”, можна було б пришвидшити, якби уряд пішов не шляхом утворення нового оператора (“Магістральні газопроводи”), а шляхом передачі управляння ГТС МЕРТу.

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