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Образование агломерации Киева даст ее участникам толчок для развития - КГГА

Образование агломерации Киева даст ее участникам толчок для развития - КГГА

Киев  •  УНН

 • 6257 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Создание агломерации Киева даст возможность развития всех ее участников. Об этом сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время заседания рабочей группы по вопросам выработки механизмов создания местной ассоциации "Киевская агломерация", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Этот вопрос назрел уже давно. Мы же все понимаем, что каждый день в столицу с окраины приезжают на работу около полумиллиона человек, которые пользуются городской инфраструктурой: транспортом, школами, садиками, больницами. В свою очередь, развитие этих отраслей финансируется из городского бюджета ", - подчеркнул Николай Поворозник.

По его словам, образования агломерации позволит решить подобные вопросы.

"В первую очередь, это транспортное сообщение между городом и пригородом. Ведь сегодня это одно из главных вопросов, который каждое утро и каждый вечер предстает перед работниками столичных предприятий и организаций, живущих в пригороде. По моему мнению, налаживание транспортного сообщения позволит уменьшить автомобильный поток в столицу, и, в свою очередь, улучшит транспортную ситуацию в городе. Не менее важный вопрос - медицинского обеспечения, в частности, скорой и неотложной медицинской помощи. Сейчас у нас нет юридических оснований для его предоставления за пределами города. От этого, к сожалению, страдают люди. Такая же ситуация с садами, школами и другими социальными объектами. Это наши общие вопросы с руководством близлежащих населенных пунктов, и должны их решать вместе ", - отметил Николай Поворозник.

Он отметил, что в случае создания агломерации - выгоду получат все: и город, и окраина, ведь объединение дает основания для развития и привлечения инвестиций.

"О создании агломерации должно быть научно обоснованным. Обязательно будут учтены экономические, юридические и архитектурные аспекты. Следующим шагом в создании Киевской агломерации, по моему мнению, должна стать встреча Киевского городского председателя Виталия Кличко с руководителями близлежащих городов и поселков для обсуждения общих проблем и путей их решения. Сейчас мы имеем уникальный шанс создания агломерации и не должны его упустить ", - подытожил Поворозник.

Украинские Национальные Новости

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