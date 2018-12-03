Образование агломерации Киева даст ее участникам толчок для развития - КГГА

"Этот вопрос назрел уже давно. Мы же все понимаем, что каждый день в столицу с окраины приезжают на работу около полумиллиона человек, которые пользуются городской инфраструктурой: транспортом, школами, садиками, больницами. В свою очередь, развитие этих отраслей финансируется из городского бюджета ", - подчеркнул Николай Поворозник.

По его словам, образования агломерации позволит решить подобные вопросы.

"В первую очередь, это транспортное сообщение между городом и пригородом. Ведь сегодня это одно из главных вопросов, который каждое утро и каждый вечер предстает перед работниками столичных предприятий и организаций, живущих в пригороде. По моему мнению, налаживание транспортного сообщения позволит уменьшить автомобильный поток в столицу, и, в свою очередь, улучшит транспортную ситуацию в городе. Не менее важный вопрос - медицинского обеспечения, в частности, скорой и неотложной медицинской помощи. Сейчас у нас нет юридических оснований для его предоставления за пределами города. От этого, к сожалению, страдают люди. Такая же ситуация с садами, школами и другими социальными объектами. Это наши общие вопросы с руководством близлежащих населенных пунктов, и должны их решать вместе ", - отметил Николай Поворозник.

Он отметил, что в случае создания агломерации - выгоду получат все: и город, и окраина, ведь объединение дает основания для развития и привлечения инвестиций.

"О создании агломерации должно быть научно обоснованным. Обязательно будут учтены экономические, юридические и архитектурные аспекты. Следующим шагом в создании Киевской агломерации, по моему мнению, должна стать встреча Киевского городского председателя Виталия Кличко с руководителями близлежащих городов и поселков для обсуждения общих проблем и путей их решения. Сейчас мы имеем уникальный шанс создания агломерации и не должны его упустить ", - подытожил Поворозник.