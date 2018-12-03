Утворення агломерації Києва дасть її учасникам поштовх для розвитку – КМДА

“Це питання назріло вже давно. Ми ж усі розуміємо, що кожного дня до столиці з околиці приїжджають на роботу близько півмільйона людей, які користуються міською інфраструктурою: транспортом, школами, садочками, лікарнями. У свою чергу, розвиток цих галузей фінансується з міського бюджету”, — наголосив Микола Поворозник.

За його словами, утворення агломерації дозволить вирішити подібні питання.

“У першу чергу, це транспортне сполучення між містом та передмістям. Адже сьогодні це одне з головних питань, яке щоранку та щовечора постає перед працівниками столичних підприємств та організацій, що живуть у передмісті. На мою думку, налагодження транспортного сполучення дозволить зменшити автомобільний потік до столиці, і, у свою чергу, покращить транспортну ситуацію у місті. Не менш важливе питання — медичного забезпечення, зокрема, надання швидкої та невідкладної медичної допомоги. Наразі ми не маємо юридичних підстав для її надання за межами міста. Від цього, на жаль, страждають люди. Така ж ситуація із садочками, школами та іншими соціальними об’єктами. Це наші спільні питання з керівництвом навколишніх населених пунктів, і маємо їх вирішувати разом”, — зазначив Микола Поворозник.

Він зауважив, що у разі створення агломерації — вигоду отримають всі: і місто, і околиця, адже об’єднання дає підстави для розвитку і залучення інвестицій.

“Питання утворення агломерації має бути науково обґрунтованим. Обов’язково будуть враховані економічні, юридичні та архітектурні аспекти. Наступним кроком у створенні Київської агломерації, на мою думку, має стати зустріч Київського міського голови Віталія Кличка з очільниками прилеглих міст та селищ для обговорення спільних проблем та шляхів їх вирішення. Наразі ми маємо унікальний шанс створення агломерації і не повинні його проґавити”, — підсумував Микола Поворозник.