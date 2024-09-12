Утром враг пошел в атаку в районе Красногоровки, продолжается бой - офицер

Сегодня утром россияне в количестве 14 единиц тяжелой вооруженной техники пошли в атаку в районе Красногоровки Покровского района Донецкой области. Продолжается бой. Об этом сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Враг продолжает наступательные штурмовые действия. Сегодня утром в количестве 14 единиц вооруженной техники тяжелой в районе населенного пункта Красногоровка снова пошли в атаку. На сейчас пять единиц подбито, четыре БМП, один танк. Далее бои продолжаются. Также уничтожено более трех десятков оккупантов, это я говорю только за ночь - рассказал Цехоцкий.

Он отметил, что атака продолжается, продолжается бой.

«Это попытка штурма. Последний раз это была попытка с 1 на 2 сентября... Пехотные штурмы также продолжаются в дальнейшем, обнаруживаем врага. За минувшие сутки было ликвидировано около 50 оккупантов, сбито более 10 беспилотников и деактивировано средствами РЭБ 97 единиц беспилотных единиц врага», - сказал Цехоцкий.

Дополнение

DeepState 10 сентября сообщало, что захватчики продвинулись в Красногоровке, возле Новогродовки и Угледара.