Зранку ворог пішов в атаку в районі Красногорівки, триває бій – офіцер
Київ • УНН
Зранку російські війська атакували Красногорівку на Донеччині з 14 одиницями важкої техніки. ЗСУ підбили 5 одиниць техніки та знищили понад 30 окупантів, бій триває.
Сьогодні зранку росіяни в кількості 14 одиниць важкої збройної техніки пішли в атаку в районі Красногорівки Покровського району Донеччини. Триває бій. Про це повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ворог продовжує наступальні штурмові дії. Сьогодні зранку в кількості 14 одиниць збройної техніки важкої в районі населеного пункту Красногорівка знову пішли в атаку. На зараз п’ять одиниць підбито, чотири БМП, один танк. Далі бої тривають. Також знищено більше як трьох десятків окупантів, це я кажу тільки за ніч
Він зазначив, що атака продовжується, триває бій.
"Це спроба штурму. Останній раз це була спроба з 1 на 2 вересня… Піхотні штурми також продовжуються надалі, виявляємо ворога. За минулу добу було ліквідовано близько 50 окупантів, збито понад 10 безпілотників і деактивовано засобами РЕБ 97 одиниць безпілотних одиниць ворога", - сказав Цехоцький.
Доповнення
DeepState 10 вересня повідомляло, що загарбники просунулися у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледару.