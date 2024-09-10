Окупанти просунулися у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледару - DeepState
Київ • УНН
За DeepState, загарбники здійснили просування у Красногорівці, поблизу Новогродівки та Вугледару.
Загарбники просунулися у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледару. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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За інформацією від Генштабу, на Курахівському напрямку було зафіксовано 46 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніші бої відбувалися в районах Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Окупанти також атакували в напрямку Галицинівки, Українська та Желанного Першого.
Терористи проводить активні штурмові дії на Лисівку - DeepState10.09.24, 00:42 • 22461 перегляд