Окупанти просунулися у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледару - DeepState

Загарбники просунулися у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледару. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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За інформацією від Генштабу, на Курахівському напрямку було зафіксовано 46 бойових зіткнень різної інтенсивності. Найактивніші бої відбувалися в районах Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Окупанти також атакували в напрямку Галицинівки, Українська та Желанного Першого.

Терористи проводить активні штурмові дії на Лисівку - DeepState