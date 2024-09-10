Оккупанты продвинулись в Красногоровке, возле Новогродовки и Угледара - DeepState
Киев • УНН
По DeepState, захватчики осуществили продвижение в Красногоровке, вблизи Новогродовки и Угледара.
Захватчики продвинулись в Красногоровке, возле Новогродовки и Угледара. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Напомним
По информации от Генштаба, на Кураховском направлении было зафиксировано 46 боевых столкновений различной интенсивности. Самые активные бои происходили в районах Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Оккупанты также атаковали в направлении Галициновки, Украинской и Желанного Первого.
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