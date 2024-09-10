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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Террористы проводит активные штурмовые действия на Лысовку - DeepState

Террористы проводит активные штурмовые действия на Лысовку - DeepState

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 21:42  •  2508 просмотра

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По DeepState, противник проводит активные штурмовые действия на Лысовку со стороны Новогродовки

На передовой оккупанты проводят активные штурмовые действия на Лысовку со стороны Новогродовки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Напомним

Согласно информации от Генштаба, на Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий, поэтому количество боестолкновений возросло здесь до 33. Террористы продолжают натиск на позиции возле Воздвиженки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки.

Терористи просунулися у Нью-Йорку та Пречистівці на Донеччині - DeepState2 сентября 2024, 21:32 • 22423 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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