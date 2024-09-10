Террористы проводит активные штурмовые действия на Лысовку - DeepState
Киев • УНН
По DeepState, противник проводит активные штурмовые действия на Лысовку со стороны Новогродовки
На передовой оккупанты проводят активные штурмовые действия на Лысовку со стороны Новогродовки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Напомним
Согласно информации от Генштаба, на Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий, поэтому количество боестолкновений возросло здесь до 33. Террористы продолжают натиск на позиции возле Воздвиженки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки.
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