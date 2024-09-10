Терористи проводить активні штурмові дії на Лисівку - DeepState
Київ • УНН
За DeepState, противник проводить активні штурмові дії на Лисівку з боку Новогродівки
На передовій окупанти проводять активні штурмові дії на Лисівку з боку Новогродівки. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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Згідно з інформацією від Генштабу, на Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій, відтак кількість боєзіткнень зросла тут до 33. Терористи продовжують натиск на позиції біля Воздвиженки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки.
Терористи просунулися у Нью-Йорку та Пречистівці на Донеччині - DeepState03.09.24, 00:32 • 22897 переглядiв