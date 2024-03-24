Утренняя ракетная атака рф: повреждены объекты "Нафтогаза" на западе

В результате сегодняшней утренней атаки рф на энергетическую инфраструктуру повреждены объекты Группы "Нафтогаз" на западе. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов в Facebook, пишет УНН.

Утром враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру. Есть повреждения объектов Группы "Нафтогаз" на западе. Предварительно - без пострадавших. Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Детали позже - написал Чернышов.

Напомним

Во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31, враг с МиГ-31К ударил по Львовской области "кинжалами". Есть попадание в объект критической инфраструктуры.

ПВО уничтожила 43 воздушные вражеские цели: 18 ракет и 25 беспилотников