Утренняя атака рф на Харьков: пострадал молодой человек

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День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

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В Харькове в результате утреннего удара российских дронов пострадал 19-летний парень. Он обратился к медикам из-за острой реакции на стресс.

В Харькове из-за утреннего дронового удара российских войск пострадал 19-летний парень, сообщили председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в четверг в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Есть один пострадавший - острая реакция на стресс», - написал Терехов.

«19-летний парень обратился к медикам с острой реакцией на стресс», - указал Синегубов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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