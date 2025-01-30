Утренняя атака рф на Харьков: пострадал молодой человек

В Харькове из-за утреннего дронового удара российских войск пострадал 19-летний парень, сообщили председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в четверг в Telegram, пишет УНН.

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«Есть один пострадавший - острая реакция на стресс», - написал Терехов.

«19-летний парень обратился к медикам с острой реакцией на стресс», - указал Синегубов.