Утренняя атака рф на Харьков: пострадал молодой человек
Киев • УНН
В Харькове в результате утреннего удара российских дронов пострадал 19-летний парень. Он обратился к медикам из-за острой реакции на стресс.
В Харькове из-за утреннего дронового удара российских войск пострадал 19-летний парень, сообщили председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в четверг в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Есть один пострадавший - острая реакция на стресс», - написал Терехов.
«19-летний парень обратился к медикам с острой реакцией на стресс», - указал Синегубов.