Ранкова атака рф на Харків: постраждав молодий чоловік
Київ • УНН
У Харкові внаслідок ранкового удару російських дронів постраждав 19-річний хлопець. Він звернувся до медиків через гостру реакцію на стрес.
У Харкові через ранковий дроновий удар російських військ постраждав 19-річний хлопець, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов у четвер у Telegram, пише УНН.
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"Є один постраждалий - гостра реакція на стрес", - написав Терехов.
"19-річний хлопець звернувся до медиків із гострою реакцією на стрес", - вказав Синєгубов.
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