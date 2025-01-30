Ранкова атака рф на Харків: постраждав молодий чоловік

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ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 130022 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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У Харкові через ранковий дроновий удар російських військ постраждав 19-річний хлопець, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов у четвер у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Є один постраждалий - гостра реакція на стрес", - написав Терехов.

"19-річний хлопець звернувся до медиків із гострою реакцією на стрес", - вказав Синєгубов.

Російський безпілотник "Молнія" атакував приватний сектор Харкова: що відомо30.01.25, 10:35 • 28498 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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