Ранкова атака рф на Харків: постраждав молодий чоловік

У Харкові через ранковий дроновий удар російських військ постраждав 19-річний хлопець, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов у четвер у Telegram, пише УНН.

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"Є один постраждалий - гостра реакція на стрес", - написав Терехов.

"19-річний хлопець звернувся до медиків із гострою реакцією на стрес", - вказав Синєгубов.

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