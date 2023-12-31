Утренний обстрел Херсона: количество раненых возросло до 7

Количество раненых из-за утреннего обстрела армией рф Корабельного района Херсона возросло до семи человек. Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали

Увеличилось количество раненых в результате утреннего обстрела армией рф Корабельного района Херсона. К медикам обратились еще двое мужчин 48 и 71 лет. Это уже семеро травмированных во время вражеской атаки на Херсон в 10:2

Ранее сообщалось, что были госпитализированы мужчины 52 и 55 лет и 71-летняя женщина с травмами различной степени тяжести.

Дополнение

Сегодня, 31 декабря, российские войска обстреляли Херсон из артиллерии, в результате чего трое горожан получили ранения.