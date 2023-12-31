Утренний обстрел Херсона: количество раненых возросло до 7
В результате российского обстрела Корабельного района Херсона количество раненых возросло до семи человек.
В Киеве продолжает расти количество погибших в результате авиаудара рф
В результате российских авиаударов по Киеву погибли по меньшей мере 23 человека, поисково-спасательные работы продолжаются.
Последствия ракетного удара 29 декабря: в Смеле умерла 61-летняя женщина
61-летняя женщина погибла после того, как российская ракета попала в Смелу 29 декабря, на фоне широкомасштабной атаки на Украину.
Из-под завалов достали еще одно тело: в Киеве возросло количество погибших в результате авиаудара рф
В результате российских ракетных ударов по Киеву 29 декабря погибли по меньшей мере 22 человека; продолжаются аварийно-спасательные работы.
США потопили три лодки хуситов в Красном море
Вертолеты ВМС США потопили три катера хуситов, атаковавших торговое судно в Красном море.
В Киеве задержали серийного квартирного вора
Полиция Киева задержала мужчину, которого подозревают в совершении многочисленных квартирных краж, и проверяет его причастность к другим подобным преступлениям. У него изъяли орудия взлома и похищенные вещи.
Оккупанты пытаются наступать на Синьковку, чтобы создать плацдармы для дальнейшего наступления - спикер Сухопутных войск
На Купянском направлении российским войскам не удается продвинуться вперед, украинские войска держат активную оборону и противодействуют наступательным действиям.
Россияне в очередной раз обстреляли Херсон из артиллерии: три человека получили ранения
российские войска обстреляли Херсон из артиллерии, в результате чего трое горожан получили ранения.
рф запустила по Украине уже около 3,8 тысячи дронов-камикадзе
С сентября прошлого года россияне запустили около 3800 беспилотников над Украиной. Украинские силы воздушной обороны уничтожили около 3000 из них.
россияне 20 раз обстреливали Донецкую область: четыре человека погибли, еще 12 ранены
В Донецкой области в результате российских атак погибли четверо гражданских лиц, еще 12 получили ранения. Кроме того, были повреждены 67 зданий, в том числе жилые дома и больница.