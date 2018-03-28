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Утилизировать опасные отходы промзоны Запорожья взялась компания без лицензии

Утилизировать опасные отходы промзоны Запорожья взялась компания без лицензии

Киев  •  УНН

 • 9288 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Медицинские отходы из Запорожской промзоны отдали на утилизацию фирме-бабочке. Об этом в комментарии УНН сообщил председатель Ассоциации утилизаторов опасных отходов Кирилл Косоуров.

Он отметил, что речь идет о ЧП "Центр экологической безопасности".

"В реестре лицензиатов данная компания значится как такая, которая лишена права обращения с опасными отходами приказом Минприроды от 1 декабря 2016 года. То есть, мы опять оказались в ситуации, когда опасные отходы передаются компании, у которой отсутствует лицензия. В лучшем случае, в чем я очень сомневаюсь, отходы доедут до заявленной Одессы, в худшем - окажутся где-то выброшенными под открытым небом", - сообщил Косоуров.

Эксперт убежден, что власть должна контролировать не только утилизаторов, но и образователей отходов.

"Ситуация - сверхкритическая. У нас те предприятия, которые образуют отходы, даже не задумываются над тем, какой компании на утилизацию они их передают. Те же больницы должны понимать и переживать, чтобы их медицинские отходы не оказались на помойке, а были должным уничтожены" , - сказал он.

Косоуров призвал запорожские местные власти объяснить, как фирма с аннулированной лицензией утилизирует токсичные отходы.

Ранее УНН  сообщал о том, как токсичные отходы из днепропетровского ядомогильника оказались под Киевом. Причиной тому стал тендер местной власти Днепропетровской области, где победителем была определена фирма без специальной лицензии на право обращения с опасными отходами. Выиграв тендер, компания наняла подрядчика, а тот, в свою очередь, отвез их в Киев. Инцидентом занимается полиция.

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