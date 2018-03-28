Утилізувати небезпечні відходи з промзони Запоріжжя взялася компанія без ліцензії

Він зазначив, що йдеться про ПП "Центр екологічної безпеки".

"У реєстрі ліцензіатів дана компанія значиться як така, що позбавлена права поводження з небезпечними відходами наказом Мінприроди від 1 грудня 2016 року. Тобто, ми знову опинилися у ситуації, коли небезпечні відходи передаються компанії, у якої відсутня ліцензія. У кращому випадку, в чому я дуже сумніваюсь, відходи доїдуть до заявленої Одеси, у гіршому - опиняться деінде викинутими просто неба", - повідомив Косоуров.

Експерт переконаний, що влада має контролювати не лише утилізаторів, а й утворювачів відходів.

"Ситуація - надкритична. У нас ті підприємства, які утворюють відходи, навіть не замислюються над тим, якій компанії на утилізацію вони їх передають. Ті ж лікарні мають розуміти і переживати, аби їх медичні відходи не опинилися на смітнику, а були належно знищені", - сказав він.

Косоуров закликав запорізьку місцеву владу пояснити, як фірма із анульованою ліцензією утилізовуватиме токсичні відходи.

Раніше УНН повідомляв про те, як токсичні відходи з дніпропетровського отрутомогильника опинилися під Києвом. Причиною тому став тендер місцевої влади Дніпропетровської області, де переможцем було визначено фірму без спеціальної ліцензії на право поводження з небезпечними відходами. Вигравши тендер, компанія найняла підрядника, а той в свою чергу відвіз їх під Київ. Інцидентом займається поліція.