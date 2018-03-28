Утилізувати небезпечні відходи з промзони Запоріжжя взялася компанія без ліцензії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Медичні відходи із Запорізької промзони віддали на утилізацію фірмі-метелику. Про це в коментарі УНН повідомив голова Асоціації утилізаторів небезпечних відходів Кирило Косоуров.
Він зазначив, що йдеться про ПП "Центр екологічної безпеки".
"У реєстрі ліцензіатів дана компанія значиться як така, що позбавлена права поводження з небезпечними відходами наказом Мінприроди від 1 грудня 2016 року. Тобто, ми знову опинилися у ситуації, коли небезпечні відходи передаються компанії, у якої відсутня ліцензія. У кращому випадку, в чому я дуже сумніваюсь, відходи доїдуть до заявленої Одеси, у гіршому - опиняться деінде викинутими просто неба", - повідомив Косоуров.
Експерт переконаний, що влада має контролювати не лише утилізаторів, а й утворювачів відходів.
"Ситуація - надкритична. У нас ті підприємства, які утворюють відходи, навіть не замислюються над тим, якій компанії на утилізацію вони їх передають. Ті ж лікарні мають розуміти і переживати, аби їх медичні відходи не опинилися на смітнику, а були належно знищені", - сказав він.
Косоуров закликав запорізьку місцеву владу пояснити, як фірма із анульованою ліцензією утилізовуватиме токсичні відходи.
Раніше УНН повідомляв про те, як токсичні відходи з дніпропетровського отрутомогильника опинилися під Києвом. Причиною тому став тендер місцевої влади Дніпропетровської області, де переможцем було визначено фірму без спеціальної ліцензії на право поводження з небезпечними відходами. Вигравши тендер, компанія найняла підрядника, а той в свою чергу відвіз їх під Київ. Інцидентом займається поліція.