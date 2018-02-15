Утилизация пестицидов обойдется Херсонской области в 9 млн гривен

Сообщается, что 4,9 млн грн гривен будут взяты из остатка неиспользованных в прошлых годов году средств. Остальные 4 млн грн - за счет плановых поступлений.

В то же время экологи утверждают, что в Украине нет предприятий, которые бы могли безопасно утилизировать непригодные пестициды, а вывозить за границу - запрещено.

"У нас до сих пор нет компании, которая имеет лицензию на утилизацию опасных отходов. Напомню вам историю Днепропетровской области - пестициды, которые были выкопаны на территории стадиона, до сих пор не утилизированы. Они поехали Украины и, насколько мне известно, оказались под Киевом. Возбуждено уголовное дело. Поэтому, мне сложно оценить намерения Херсонского облсовета, ведь ситуация может повториться и опасные отходы могут быть выброшены где-либо под открытым небом", - рассказала эколог Татьяна Лампик.

Ранее УНН сообщал о том, что токсичные отходы из днепропетровского ядомогильника оказались под Киевом. Причиной тому стал тендер местной власти Днепропетровской области, где победителем была определена фирма без специальной лицензии на право обращения с опасными отходами. Выиграв тендер, компания наняла подрядчика, а тот в свою очередь отвез их в Киев. Инцидентом занимается полиция.