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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 71016 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 86598 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 89309 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109583 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101083 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104841 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111804 просмотра

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Утилизация пестицидов обойдется Херсонской области в 9 млн гривен

Утилизация пестицидов обойдется Херсонской области в 9 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 9672 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Утилизация ядохимикатов, хранящихся на территории Херсонской области, обойдется бюджету почти в 9 млн гривен. Об этом говорится в проекте решения областного совета, передает УНН.

Сообщается, что 4,9 млн грн гривен будут взяты из остатка неиспользованных в прошлых годов году средств. Остальные 4 млн грн - за счет плановых поступлений.

В то же время экологи утверждают, что в Украине нет предприятий, которые бы могли безопасно утилизировать непригодные пестициды, а вывозить за границу - запрещено.

"У нас до сих пор нет компании, которая имеет лицензию на утилизацию опасных отходов. Напомню вам историю Днепропетровской области - пестициды, которые были выкопаны на территории стадиона, до сих пор не утилизированы. Они поехали Украины и, насколько мне известно, оказались под Киевом. Возбуждено уголовное дело. Поэтому, мне сложно оценить намерения Херсонского облсовета, ведь ситуация может повториться и опасные отходы могут быть выброшены где-либо под открытым небом", - рассказала эколог Татьяна Лампик.

Ранее УНН сообщал о том, что токсичные отходы из днепропетровского ядомогильника оказались под Киевом. Причиной тому стал тендер местной власти Днепропетровской области, где победителем была определена фирма без специальной лицензии на право обращения с опасными отходами. Выиграв тендер, компания наняла подрядчика, а тот в свою очередь отвез их в Киев. Инцидентом занимается полиция.

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