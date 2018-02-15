Утилізація пестицидів обійдеться Херсонщині у 9 млн гривень

Повідомляється, що 4,9 млн грн гривень будуть взяті із залишку не використаних у минолому році коштів. Решта 4 млн грн — за рахунок планових надходжень.

Водночас екологи стверджують, що в Україні немає підприємств, які б могли безпечно утилізувати непридатні пестициди, а вивозити закордон — заборонено.

" У нас досі немає компанії, яка має ліцензію на утилізацію небезпечних відходів. Нагадаю вам історію Дніпропетровської області — пестициди, що були викопані на території стадіону, досі не утилізовані. Вони поїхали Україною і, на скільки мені відомо, опинилися під Києвом. Порушена кримінальна справа. Тому, мені складно оцінити наміри Херсонської облради, адже ситуація може повторитися і небезпечні відходи можуть бути викинуті де-інде просто неба", — розповіла еколог Тетяна Лампіка.

Раніше УНН повідомляв про те, що токсичні відходи з дніпропетровського отрутомогильника виявилися під Києвом. Причиною тому став тендер місцевої влади Дніпропетровської області, де переможцем було визначено фірму без спеціальної ліцензії на право поводження з небезпечними відходами. Вигравши тендер, компанія найняла підрядника, а той в свою чергу відвіз їх під Київ. Інцидентом займається поліція.