Утилизация опасных отходов в 2017 году под вопросом

КИЕВ. 18 января. УНН. Уже два года государство не выделяет средства на утилизацию опасных отходов. Финансирование этой сферы в 2017 году до сих пор остается под вопросом, сообщает УНН со ссылкой на данные министерства экологии и природных ресурсов.