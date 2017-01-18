Утилизация опасных отходов в 2017 году под вопросом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Уже два года государство не выделяет средства на утилизацию опасных отходов. Финансирование этой сферы в 2017 году до сих пор остается под вопросом, сообщает УНН со ссылкой на данные министерства экологии и природных ресурсов.
"В течение 2015-2016 годов средства на финансирование природоохранных мероприятий по обеспечению экологически безопасного сбора, перевозки, хранения, обработки, утилизации, удаления, обезвреживания и захоронения отходов и опасных химических веществ, в том числе непригодных или запрещенных к использованию химических средств защиты растений, твердого ракетного топлива - не выделялись.
План природоохранных мероприятий Минприроды 2017 пока не утвержден", - отметили в ведомстве.
Кроме того, в Минприроды сообщили, что не владеют информацией об объеме накопленных опасных отходов в 2016 году.
"Согласно форме государственного статистического наблюдения в 2015 году было образовано 587,3 тыс. тонн отходов I-III классов опасности. Общий объем накопления составил более 12 055 тыс тонн (более 12 млн - ред). Статистические данные за 2016 год ожидаются в мае-июне 2017", - сообщили в Минприроды.
Стоит также отметить, что неизвестным остается состояние окружающей среды, поскольку последний доклад, опубликованный на сайте Минприроды, датирован 2014 годом.
Напомним, по данным нардепов, в Госбюджете на 2017 год не предусмотрены средства на утилизацию опасных отходов. При этом, в целом на природоохранные мероприятия выделено всего 182 млн грн.
Как сообщал УНН, согласно бюджетного запроса на 2017-2019 годы, Министерство экологии и природных ресурсов планировало увеличить фонд зарплаты руководству ведомства до почти 50 млн грн. Увеличение фонда заработной платы планировалось за счет сокращения расходов на природоохранные мероприятия.