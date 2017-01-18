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Утилізація небезпечних відходів у 2017 році під питанням

Утилізація небезпечних відходів у 2017 році під питанням

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Вже два роки держава не виділяє кошти на утилізацію небезпечних відходів. Фінансування цієї сфери у 2017 році досі залишається під питанням, повідомляє УНН з посиланням на дані міністерства екології та природних ресурсів.

“Протягом 2015-2016 років кошти на фінансування природоохоронних заходів щодо забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, твердого ракетного палива – не виділялись.

План природоохоронних заходів Мінприроди на 2017 наразі не затверджено”, - зазначили у відомстві.

Крім того у Мінприроди повідомили, що не володіють інформацією про обсяг накопичених небезпечних відходів у 2016 році.

“Згідно з формою державного статистичного спостереження у 2015 році було утворено 587,3 тис. тонн відходів I-III класів небезпеки. Загальний обсяг накопичення склав понад 12 055 тис тонн ( понад 12 млн – ред). Статистичні дані за 2016 рік очікуються у травні-червні 2017”, - повідомили у Мінприроди.

Варто також відзначити, що невідомим залишається стан навколишнього середовища, оскільки остання доповідь, опублікована на сайті Мінприроди, датована 2014 роком.

Нагадаємо, за даними нардепів, в Держбюджеті на 2017 рік не передбачено коштів на утилізацію небезпечних відходів. При цьому, загалом на природоохоронні заходи виділено лише 182 млн грн.

Як повідомляв УНН, відповідно до бюджетного запиту на 2017-2019 роки, Міністерство екології та природних ресурсів планувало збільшити фонд зарплати керівництву відомства до майже 50 млн грн. Збільшення фонду зарплати планувалось за рахунок скорочення витрат на природоохоронні заходи. 

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