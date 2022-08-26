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Usyk Foundation при поддержке Parimatch Ukraine и MEGOGO собрали более 17 млн грн на авто для ВСУ

Киев • УНН

 • 178981 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Чемпион WBA, WBO и IBF в хевивейте Александр Усик победил Энтони Джошуа в тяжелейшем поединке. Во время всего вечера бокса в Джидде благотворительный фонд Usyk Foundation при поддержке Parimatch Ukraine и MEGOGO собрали 17 млн грн на приобретение автомобилей для Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Usyk Foundation при поддержке Parimatch Ukraine и MEGOGO собрали более 17 млн грн на авто для ВСУ

Зрители трансляции имели возможность задонатить на сбор и собрали в общей сложности 6,4 млн грн. Кроме этого, Parimatch Ukraine присоединились к акции и оказали поддержку в 5 млн грн, а клиенты платформы задонатили еще 1,2 млн грн. Также официальный транслятор боя медиасервис MEGOGO перевел 4,7 млн ​​грн рекламных средств, которые предоставили рекламодатели трансляции. Это партнерство – синергия спорта и бизнеса.

Вечер в Джидде был полон эмоций. И среди болевших за Александра Усика в зале комплекса «Король Абдалла Спортс Сити» были 10 военнослужащих ВСУ. Пограничники из нескольких регионов Украины проходят реабилитацию после ранений различной степени тяжести, которые они получили, и положительные эмоции – это еще один инструмент для быстрого выздоровления. Именно с этими ребятами боксер встречался в госпитале, еще находясь в Украине, и они уговорили его продолжать подготовку к поединку с Джошуа.

Партнер Александра Усика – Parimatch Ukraine – взял на себя все расходы по организации поездки в Саудовскую Аравию для бойцов ВСУ. После боя ребята смогли лично встретиться с боксером и поздравить его с победой. Еще одним приятным сюрпризом для военных стала встреча с американским боксером и многократным чемпионом мира Эвандером Холифилдом, с которым ребята сделали общую фотографию, а также подарили ему зеленый берет пограничника.

«Для нас помощь ВСУ является ключевым приоритетом социальной деятельности компании. Именно поэтому мы поддерживаем креативные системные проекты, приближающие нашу победу. Пример Александра Усика вдохновляет делать вместе еще больше, помогать и благодарить наших военных каждый день», — отметила СЕО Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

«Мы решили поддержать инициативу Александра Усика и передали заработок от спонсорства и покупки рекламы в рамках события в благотворительный фонд Александра. Миллионы украинцев объединились вместе и болели за Александра Усика. Верим, что скоро мы будем праздновать и главную победу для всей Украины!» — комментирует Игорь Зайчук, коммерческий директор MEGOGO.

Напомним, поединок Усик – Джошуа длился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей – 113-115, 115-113, 116-112. После боя Усик заявил, что посвящает победу всей Украине!

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