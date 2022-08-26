Usyk Foundation за підтримки Parimatch Ukraine та MEGOGO зібрали понад 17 млн грн на авто для ЗСУ

Глядачі трансляції мали можливість задонатити на збір й зібрали загалом 6,4 млн грн. Окрім цього, Parimatch Ukraine долучилися до акції та надали підтримку у 5 млн грн, а клієнти платформи задонатили ще 1,2 млн грн. Також офіційний транслятор бою медіасервіс MEGOGO задонатив 4,7 млн грн рекламних коштів, які надали рекламодавці трансляції. Це партнерство - синергія спорту та бізнесу.

Вечір у Джидді був сповнений емоцій. І серед тих, хто вболівав за Олександра Усика в залі комплексу «Король Абдалла Спортс Сіті», були 10 військовослужбовців ЗСУ. Прикордонники з кількох регіонів України наразі проходять реабілітацію після поранень різного ступеня тяжкості, які вони отримали, і позитивні емоції – це ще один інструмент для швидкого одужання. Саме з цими хлопцями боксер зустрічався у госпіталі, ще перебуваючи в Україні, і вони вмовили його продовжувати підготовку до поєдинку з Джошуа.

Партнер Олександра Усика – Parimatch Ukraine – взяв на себе всі витрати щодо організації поїздки в Саудівську Аравію для бійців ЗСУ. Уже після бою хлопці змогли особисто зустрітися з боксером та привітати його з перемогою. Ще одним приємним сюрпризом для військових стала зустріч з американським боксером та багаторазовим чемпіоном світу Евандером Холіфілдом, з яким хлопці зробили спільне фото, а також подарували йому зелений берет прикордонника.

“Для нас допомога ЗСУ наразі є ключовим пріоритетом соціальної діяльності компанії. Саме тому ми підтримуємо креативні системні проекти, які наближають нашу перемогу. Приклад Олександра Усика надихає робити разом ще більше, допомагати та дякувати нашим військовим кожен день”, — відзначила СЕО Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.

"Ми вирішили підтримати ініціативу Олександра Усика та передали заробіток від спонсорства та покупки реклами в межах події у благодійний фонд Олександра. Мільйони українців обʼєдналися разом та вболівали за Олександра Усика. Віримо, що зовсім скоро ми святкуватимемо й головну перемогу для всієї України!" — коментує Ігор Зайчук, комерційний директор MEGOGO.

Нагадаємо, поєдинок Усик - Джошуа тривав усі 12 раундів і завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів - 113-115, 115-113, 116-112. Після бою Усик заявив, що присвячує перемогу всій Україні!