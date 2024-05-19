Установили точное место вертолета президента Ирана после авиакатастрофы

Точное место падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси установлено. Об этом сообщил командующий силами Корпуса стражей исламской революции в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде, передает УНН.

Детали

Несколько минут назад был получен сигнал с вертолета и мобильного телефона члена экипажа, который находился на месте происшествия приводит его слова агентство Tasnim.

Командующий добавил, что все задействованные в поисково-спасательной операции "направляются в район" жесткой посадки и что он надеется "сообщить народу хорошие новости".

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Также вице-президент исламской республики по исполнительным вопросам Мохсен Мансури сообщил, что установлен контакт с двумя пассажирами вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, который совершил жесткую посадку на северо-западе страны.

Reuters: президент Ирана Раиси мог погибнуть при крушении вертолета