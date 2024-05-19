Установили точное место вертолета президента Ирана после авиакатастрофы

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  142143 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  138650 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  165442 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  149690 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  119017 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  124250 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135025 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125455 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118727 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  265359 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Новости по теме
Установили точное место вертолета президента Ирана после авиакатастрофы

Установили точное место вертолета президента Ирана после авиакатастрофы

  •  3928 просмотра
Испания отозвала посла в Аргентине из-за слов президента Милея

Испания отозвала посла в Аргентине из-за слов президента Милея

  •  5938 просмотра
Reuters: президент Ирана Раиси мог погибнуть при крушении вертолета

Reuters: президент Ирана Раиси мог погибнуть при крушении вертолета

  •  10358 просмотра
20 мая в Харьковской области объявлено Днем траура

20 мая в Харьковской области объявлено Днем траура

  •  12215 просмотра
"Ахиллес" и нардеп Мезенцева поженились

"Ахиллес" и нардеп Мезенцева поженились

  •  12095 просмотра
В Демократической Республике Конго сорвана попытка государственного переворота

В Демократической Республике Конго сорвана попытка государственного переворота

  •  13016 просмотра
Из-за вражеского обстрела в Харькове пострадали две женщины

Из-за вражеского обстрела в Харькове пострадали две женщины

  •  15955 просмотра
Оккупант не достигает своей задачи: Зеленский о ситуации на фронте и действиях Сил обороны

Оккупант не достигает своей задачи: Зеленский о ситуации на фронте и действиях Сил обороны

  •  18677 просмотра
Министр обороны Великобритании уверен, что Украина отразит российское наступление на Харьковщине

Министр обороны Великобритании уверен, что Украина отразит российское наступление на Харьковщине

  •  19071 просмотра
В Киеве и по всей Украине 20 мая будут отключать свет

В Киеве и по всей Украине 20 мая будут отключать свет

  •  19054 просмотра

Популярные

россияне на ВОТ ввели новый предмет в школе - "моральные основы семейной жизни"

россияне на ВОТ ввели новый предмет в школе - "моральные основы семейной жизни"

  •  62340 просмотра
Салфетку, на которой был подписан первый "контракт" Месси с ФК "Барселона", продали с аукциона за огромную сумму

Салфетку, на которой был подписан первый "контракт" Месси с ФК "Барселона", продали с аукциона за огромную сумму

  •  65689 просмотра
"Мир может остановить российский террор": Зеленский отреагировал на ракетный удар рф по базе отдыха на Харьковщине

"Мир может остановить российский террор": Зеленский отреагировал на ракетный удар рф по базе отдыха на Харьковщине

  •  94775 просмотра
Зеленский и первая леди почтили память жертв политических репрессий в Быковне

Зеленский и первая леди почтили память жертв политических репрессий в Быковне

  •  59719 просмотра
ГСЧС в Запорожье спасли котенка, который оказался в бетонной ловушке

ГСЧС в Запорожье спасли котенка, который оказался в бетонной ловушке

  •  93834 просмотра

Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  265359 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  253587 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  311286 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  329817 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  528885 просмотра

Установили точное место вертолета президента Ирана после авиакатастрофы

Точное местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрагима Раиси установлено после получения сигналов с мобильных телефонов экипажа, и поисково-спасательные команды направляются к месту происшествия.

Анонсы •   •  3928 просмотра
Установили точное место вертолета президента Ирана после авиакатастрофы

Испания отозвала посла в Аргентине из-за слов президента Милея

Испания отозвала своего посла в Аргентине и потребовала публичных извинений от президента Аргентины Хавьера Милея за его высказывания, в которых он критиковал жену премьер-министра Испании Педро Санчеса как коррумпированную чиновницу.

политика •   •  5938 просмотра
Испания отозвала посла в Аргентине из-за слов президента Милея

Reuters: президент Ирана Раиси мог погибнуть при крушении вертолета

Президент Ирана Эбрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиан, возможно, погибли в результате аварии вертолета в горной местности, а спасательным работам препятствовала плохая погода.

политика •   •  10358 просмотра
Reuters: президент Ирана Раиси мог погибнуть при крушении вертолета

20 мая в Харьковской области объявлено Днем траура

20 мая в Харьковской области объявлен день траура после того, как российские оккупанты убили 11 человек, в том числе беременную женщину, обстреляв села региона.

Общество •   •  12215 просмотра
20 мая в Харьковской области объявлено Днем траура

"Ахиллес" и нардеп Мезенцева поженились

Мария Мезенцева, народный депутат, и Юрий Федоренко, командир подразделения "Ахиллес", поженились 24 апреля, о чем свидетельствуют свадебные фотографии Мезенцевой в Instagram.

УНН Lite •   •  12095 просмотра
"Ахиллес" и нардеп Мезенцева поженились

В Демократической Республике Конго сорвана попытка государственного переворота

Вооруженные силы Демократической Республики Конго предотвратили попытку государственного переворота, арестовав ответственных за неудачную попытку свержения президента Феликса Чисекеди.

Новости Мира •   •  13016 просмотра
В Демократической Республике Конго сорвана попытка государственного переворота

Из-за вражеского обстрела в Харькове пострадали две женщины

Две женщины были ранены в Харькове в результате российского обстрела, который повредил кладбище, центральный парк, кинотеатр, ресторан и автомобили.

Война •   •  15955 просмотра
Из-за вражеского обстрела в Харькове пострадали две женщины

Оккупант не достигает своей задачи: Зеленский о ситуации на фронте и действиях Сил обороны

Украинские защитники закрепились на прочных позициях в Харьковской области, в то время как российские вооруженные силы не достигают своих целей, заявил президент Зеленский.

Война •   •  18677 просмотра
Оккупант не достигает своей задачи: Зеленский о ситуации на фронте и действиях Сил обороны

Министр обороны Великобритании уверен, что Украина отразит российское наступление на Харьковщине

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выразил уверенность в способности Украины отразить российское наступление на Харьковщине. Он призвал увеличить оборонные расходы в Европе для противодействия угрозе, которую представляет РФ.

политика •   •  19071 просмотра
Министр обороны Великобритании уверен, что Украина отразит российское наступление на Харьковщине

В Киеве и по всей Украине 20 мая будут отключать свет

20 мая с 18:00 до 24:00 состоятся почасовые отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине, кроме объектов критической инфраструктуры, в связи с повреждениями, вызванными обстрелами, и необходимостью покрытия дефицита электроэнергии за счет импорта.

Экономика •   •  19054 просмотра
В Киеве и по всей Украине 20 мая будут отключать свет