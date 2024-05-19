Встановили точне місце гелікоптера президента Ірану після авіатрощі
Київ • УНН
Точне місцезнаходження розбитого вертольота президента Ірану Ебрагіма Раїсі встановлено після отримання сигналів з мобільних телефонів екіпажу, і пошуково-рятувальні команди прямують до місця події.
Точне місце падіння гелікоптера президента Ірану Ебрахіма Раїсі встановлено. Про це повідомив командувач силами Корпусу вартових ісламської революції в іранській провінції Східний Азербайджан генерал Асгар Аббас Галізаде, передає УНН.
Деталі
Кілька хвилин тому було отримано сигнал з вертольота та мобільного телефону члена екіпажу, що знаходився на місці події
Командувач додав, що всі задіяні в пошуково-рятувальній операції "направляються до району" жорсткої посадки і що він сподівається "повідомити народу хороші новини".
Доповнення
Також віцепрезидент ісламської республіки з виконавчих питань Мохсен Мансурі повідомив, що встановлено контакт із двома пасажирами вертольота президента Ірану Ебрахіма Раїсі, який здійснив жорстку посадку на північному заході країни.
Reuters: президент Ірану Раїсі міг загинути під час аварії гелікоптера19.05.24, 21:53 • 77539 переглядiв