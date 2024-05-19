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Встановили точне місце гелікоптера президента Ірану після авіатрощі

Встановили точне місце гелікоптера президента Ірану після авіатрощі

Київ • УНН

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Точне місцезнаходження розбитого вертольота президента Ірану Ебрагіма Раїсі встановлено після отримання сигналів з мобільних телефонів екіпажу, і пошуково-рятувальні команди прямують до місця події.

Точне місце падіння гелікоптера президента Ірану Ебрахіма Раїсі встановлено. Про це повідомив командувач силами Корпусу вартових ісламської революції в іранській провінції Східний Азербайджан генерал Асгар Аббас Галізаде, передає УНН.

Деталі

Кілька хвилин тому було отримано сигнал з вертольота та мобільного телефону члена екіпажу, що знаходився на місці події

наводить його слова агентство Tasnim.

Командувач додав, що всі задіяні в пошуково-рятувальній операції "направляються до району" жорсткої посадки і що він сподівається "повідомити народу хороші новини".

Доповнення

Також віцепрезидент ісламської республіки з виконавчих питань Мохсен Мансурі повідомив, що встановлено контакт із двома пасажирами вертольота президента Ірану Ебрахіма Раїсі, який здійснив жорстку посадку на північному заході країни.

Reuters: президент Ірану Раїсі міг загинути під час аварії гелікоптера19.05.24, 21:53 • 77539 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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