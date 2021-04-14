Успешные люди обречены подумать о том, что они оставят после себя: Ирина Барах о модели взаимодействия бизнеса и благотворительности

“Глубоко убеждена, что успешные люди обречены раньше или позже подумать о том, что они оставят после себя. Что доброго и хорошего они сделали не только себе, но и для других людей, и что будет после них?

Не люблю пафос, но наш пример может дать бизнесу своеобразный шанс рискнуть стать настоящим и ответственным не только перед государством, а и перед обществом, национальной элитой, которой у нас, к большому сожалению, еще, мне кажется, нет.

Настоящая элита — это особые люди, которые осознают свою истинную человеческую роль и ответственность перед обществом, где они живут. Эти люди понимают, что они из себя представляют, где и почему они стали успешными, благодаря каким обстоятельством и для чего им свыше были даны возможности благополучия, возможности оставаться и быть людьми, которые живут и увеличивают свое благосостояние не только ради себя, пользуясь ресурсами того же, пусть слабого и не развитого, общества, а также жить во имя добра и милосердия для других людей”, — уверена Ирина Барах.

Четыре года тому назад Ирина создала сельхозпредприятие “Рідна земля”.

“Исходя из желания создать систему помощи нуждающимся, которая могла бы самостоятельно финансировать большую часть своей деятельности, не полагаясь лишь на внешние источники дохода, мы в союзе с общественной организацией инвалидов и основали сельскохозяйственное предприятие "Рідна земля“. Я внесла оборотные средства, предоставила сельхозтехнику и помощь в администрировании предприятия, а общественная организация получило право на постоянное пользование 1700 га сельскохозяйственных земель”, — рассказала Ирина Барах.

Благотворительным фондом “Мій дім”, благодаря средствам, заработанным предприятием, открыто в Херсонской области Центр для родителей и детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Не так давно в области был открыт уже 8-й филиал Центра.

Концепция взаимодействия заключается в том, чтобы за частные средства бизнеса создать коммерческое предприятие, которое передается в собственность и управление общественной организации, поддерживающей социально-направленные программы, которые реализует благотворительный фонд и сама общественная организация. Таким образом, создается модель союза бизнеса и благотворительности, где каждый делает, что умеет. Бизнес создает за собственные средства и поддерживает своими ресурсами “на старте” производственную структуру, которую в последствии передает в собственность и управление общественной организации единомышленников, которая и определяет направления использования прибыли. Благотворительный фонд при этом занимается практической работой, привлекая при этом других спонсоров, волонтеров, территориальные общины и государство, расширяя таким образом количество участников.

Сегодня “Рідна земля” выращивает разнообразные сельхоз культуры — сою, кукурузу, подсолнечник, пшеницу, ячмень, рапс, — и зарабатывает стабильную прибыль, до 10 млн грн в год. Часть прибыли направляется на укрепление активов самого предприятия, а большая часть — на поддержку и развитие социальных проектов в сельской местности. Так, предприятие направляет заработанные деньги на открытие в районах Херсонской области Центров поддержки семей и детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства; поддержку семей, где родители потеряли работу и могут быть лишены родительских прав.

“Хотя заработанных денег не хватает на все наши идеи, наша первоочередная задача — дать, что называется, "удочку“. Глобальней — мы стремимся привлечь к этим человеческим процессам большую часть общины, местных предпринимателей и аграриев, которые, кстати, уже пополняют "банк еды и продовольствия“, жертвуют какие-то финансы. В конечном счете, все общество страдает от того, что детей от бедных родителей забирают в интернаты, что подростки "садятся“ на алкоголь и наркотики, что мужчины пьют, что некуда выйти, нет работы, а тем более нет идеи, вокруг которой можно всем миром сплотиться”, — считает Ирина Барах.

Предприниматель отметила, что уже сейчас видит искренний интерес и поддержку со стороны регионального бизнеса и местных общин. Но для того, чтобы идея завоевывала все новых сторонников, о ней нужно больше говорить.