Успішні люди приречені подумати про те, що вони залишать після себе: Ірина Барах про модель взаємодії бізнесу та благодійності

ukru
19:01 • 1377 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 101107 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 132117 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 112146 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 129934 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 145476 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 167108 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199413 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 307050 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192656 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 122038 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 130765 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 143930 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 156641 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 122956 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 110470 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 307054 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 242177 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 335961 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 329559 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 59432 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108764 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109684 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106740 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120111 перегляди
Актуальне
Успішні люди приречені подумати про те, що вони залишать після себе: Ірина Барах про модель взаємодії бізнесу та благодійності

Успішні люди приречені подумати про те, що вони залишать після себе: Ірина Барах про модель взаємодії бізнесу та благодійності

Київ • УНН

 • 48620 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Підприємець Ірина Барах придумала модель ефективної взаємодії бізнесу та благодійних фондів, яка може стати прикладом для тих успішних людей, які готові допомагати тим, хто цього потребує. Про те, як ефективно взаємодіяти бізнесу і благодійній сфері, Барах розповіла в інтерв'ю виданню "Новое время", пише УНН.

"Глибоко переконана, що успішні люди приречені рано чи пізно подумати про те, що вони залишать після себе. Що доброго і хорошого вони зробили не лише для себе, а й для інших людей, і що буде після них?

Не люблю пафос, але наш приклад може дати бізнесу своєрідний шанс ризикнути стати справжнім і відповідальним не лише перед державою, а й перед суспільством, національною елітою, якої у нас, на превеликий жаль, ще, мені здається, немає.

Справжня еліта - це особливі люди, які усвідомлюють свою справжню людську роль і відповідальність перед суспільством, де вони живуть. Ці люди розуміють, що вони з себе представляють, де і чому вони стали успішними, завдяки яким обставинам і для чого їм згори були дані можливості благополуччя, можливості залишатися і бути людьми, які живуть і збільшують свій добробут не лише заради себе, користуючись ресурсами того ж, нехай слабкого і не розвиненого, суспільства, а також жити в ім'я добра і милосердя для інших людей", - впевнена Ірина Барах.

Чотири роки тому Ірина створила сільгосппідприємство "Рідна земля".

"Виходячи з бажання створити систему допомоги нужденним, яка могла б самостійно фінансувати велику частину своєї діяльності, не покладаючись лише на зовнішні джерела доходу, ми спільно з громадською організацією інвалідів і заснували сільськогосподарське підприємство "Рідна земля". Я внесла оборотні кошти, надала сільгосптехніку і допомогу в адмініструванні підприємства, а громадська організація отримала право на постійне користування 1700 га сільськогосподарських земель", - розповіла Ірина Барах.

Благодійним фондом "Мій дім", завдяки коштам, заробленим підприємством, відкрито в Херсонській області Центр для батьків і дітей, які потрапили в складні життєві обставини. Не так давно в області було відкрито вже 8-а філія Центру.

Концепція взаємодії полягає в тому, щоб за приватні кошти бізнесу створити комерційне підприємство, яке передається у власність та управління громадської організації, що підтримує соціально-спрямовані програми, які реалізує благодійний фонд і сама громадська організація. Таким чином, створюється модель союзу бізнесу та благодійності, де кожен робить, що вміє. Бізнес створює за власний кошт і підтримує своїми ресурсами "на старті" виробничу структуру, яку надалі й передає у власність і управління громадської організації однодумців, що і визначає напрями використання прибутку. Благодійний фонд водночас займається практичною роботою, залучаючи при цьому інших спонсорів, волонтерів, територіальні громади та державу, розширюючи таким чином кількість учасників.

Сьогодні "Рідна земля" вирощує різноманітні сільськогосподарські культури - сою, кукурудзу, соняшник, пшеницю, ячмінь, ріпак, - і заробляє стабільний прибуток, до 10 млн грн на рік. Частина прибутку спрямовується на зміцнення активів самого підприємства, а більша частина - на підтримку і розвиток соціальних проектів у сільській місцевості. Так, підприємство направляє зароблені гроші на відкриття в районах Херсонської області Центрів підтримки сімей та дітей, які потрапили в складні життєві обставини; підтримку сімей, де батьки втратили роботу і можуть бути позбавлені батьківських прав.

"Хоча зароблених грошей не вистачає на всі наші ідеї, наша першочергова задача - дати, що називається, "вудку". Глобально - ми прагнемо залучити до цих людських процесів більшу частину громади, місцевих підприємців і аграріїв, які, до речі, вже поповнюють "банк їжі і продовольства", жертвують якісь фінанси. Врештіі, все суспільство страждає від того, що дітей від бідних батьків забирають до інтернатних закладів, що підлітки "сідають" на алкоголь і наркотики, що чоловіки п'ють, що нікуди вийти, немає роботи, а тим більше немає ідеї, навколо якої можна всім разом згуртуватися", - вважає Ірина Барах.

Підприємець зазначила, що вже зараз бачить щирий інтерес і підтримку з боку регіонального бізнесу і місцевих громад. Але для того, щоб ідея завойовувала все нових прихильників, про неї потрібно більше говорити.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами