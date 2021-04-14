Успішні люди приречені подумати про те, що вони залишать після себе: Ірина Барах про модель взаємодії бізнесу та благодійності

"Глибоко переконана, що успішні люди приречені рано чи пізно подумати про те, що вони залишать після себе. Що доброго і хорошого вони зробили не лише для себе, а й для інших людей, і що буде після них?

Не люблю пафос, але наш приклад може дати бізнесу своєрідний шанс ризикнути стати справжнім і відповідальним не лише перед державою, а й перед суспільством, національною елітою, якої у нас, на превеликий жаль, ще, мені здається, немає.

Справжня еліта - це особливі люди, які усвідомлюють свою справжню людську роль і відповідальність перед суспільством, де вони живуть. Ці люди розуміють, що вони з себе представляють, де і чому вони стали успішними, завдяки яким обставинам і для чого їм згори були дані можливості благополуччя, можливості залишатися і бути людьми, які живуть і збільшують свій добробут не лише заради себе, користуючись ресурсами того ж, нехай слабкого і не розвиненого, суспільства, а також жити в ім'я добра і милосердя для інших людей", - впевнена Ірина Барах.

Чотири роки тому Ірина створила сільгосппідприємство "Рідна земля".

"Виходячи з бажання створити систему допомоги нужденним, яка могла б самостійно фінансувати велику частину своєї діяльності, не покладаючись лише на зовнішні джерела доходу, ми спільно з громадською організацією інвалідів і заснували сільськогосподарське підприємство "Рідна земля". Я внесла оборотні кошти, надала сільгосптехніку і допомогу в адмініструванні підприємства, а громадська організація отримала право на постійне користування 1700 га сільськогосподарських земель", - розповіла Ірина Барах.

Благодійним фондом "Мій дім", завдяки коштам, заробленим підприємством, відкрито в Херсонській області Центр для батьків і дітей, які потрапили в складні життєві обставини. Не так давно в області було відкрито вже 8-а філія Центру.

Концепція взаємодії полягає в тому, щоб за приватні кошти бізнесу створити комерційне підприємство, яке передається у власність та управління громадської організації, що підтримує соціально-спрямовані програми, які реалізує благодійний фонд і сама громадська організація. Таким чином, створюється модель союзу бізнесу та благодійності, де кожен робить, що вміє. Бізнес створює за власний кошт і підтримує своїми ресурсами "на старті" виробничу структуру, яку надалі й передає у власність і управління громадської організації однодумців, що і визначає напрями використання прибутку. Благодійний фонд водночас займається практичною роботою, залучаючи при цьому інших спонсорів, волонтерів, територіальні громади та державу, розширюючи таким чином кількість учасників.

Сьогодні "Рідна земля" вирощує різноманітні сільськогосподарські культури - сою, кукурудзу, соняшник, пшеницю, ячмінь, ріпак, - і заробляє стабільний прибуток, до 10 млн грн на рік. Частина прибутку спрямовується на зміцнення активів самого підприємства, а більша частина - на підтримку і розвиток соціальних проектів у сільській місцевості. Так, підприємство направляє зароблені гроші на відкриття в районах Херсонської області Центрів підтримки сімей та дітей, які потрапили в складні життєві обставини; підтримку сімей, де батьки втратили роботу і можуть бути позбавлені батьківських прав.

"Хоча зароблених грошей не вистачає на всі наші ідеї, наша першочергова задача - дати, що називається, "вудку". Глобально - ми прагнемо залучити до цих людських процесів більшу частину громади, місцевих підприємців і аграріїв, які, до речі, вже поповнюють "банк їжі і продовольства", жертвують якісь фінанси. Врештіі, все суспільство страждає від того, що дітей від бідних батьків забирають до інтернатних закладів, що підлітки "сідають" на алкоголь і наркотики, що чоловіки п'ють, що нікуди вийти, немає роботи, а тим більше немає ідеї, навколо якої можна всім разом згуртуватися", - вважає Ірина Барах.

Підприємець зазначила, що вже зараз бачить щирий інтерес і підтримку з боку регіонального бізнесу і місцевих громад. Але для того, щоб ідея завойовувала все нових прихильників, про неї потрібно більше говорити.