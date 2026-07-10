Успехи Украины на поле боя нужно дополнять правильным давлением - Зеленский и сенатор Грэм обсудили санкции против рф

В Киеве Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом. Обсудили дипломатическую работу для завершения войны, усиление санкционного давления на россию и на всех, кто поддерживает ее войну, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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Глава государства поблагодарил США за всю поддержку Украины с начала полномасштабной российской агрессии, за системы ПВО, которые спасли тысячи жизней, и программу PURL.

Зеленский отметил договоренности, достигнутые во время встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Анкаре, которые еще больше усилят Украину в защите жизней. В частности, речь о политическом решении о предоставлении Украине лицензий на производство Patriot.

Необходимо согласовать технические вопросы - Зеленский о производстве в Украине ракет для Patriot

Президент проинформировал о постоянных российских атаках на наши города и срочной потребности в большем количестве антибаллистических ракет. Сенатор отметил мужество Украинского народа и заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Конгресса.

Во время встречи обсудили дипломатическую работу для завершения войны, усиление санкционного давления на россию и на всех, кто поддерживает ее войну. Сенатор проинформировал о работе над соответствующим законопроектом. По его словам, сейчас правильный момент, чтобы двигаться дальше, потому что успехи Украины на поле боя нужно дополнять правильным давлением.

Зеленский заявил об интересе Украины к сотрудничеству с Mitsubishi в производстве Patriot