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Зеленский заявил об интересе Украины к сотрудничеству с Mitsubishi в производстве Patriot

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

Президент Зеленский заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Японией и Mitsubishi, которая по лицензии производит ракеты Patriot. Украина готова к обмену опытом и технологиями.

Зеленский заявил об интересе Украины к сотрудничеству с Mitsubishi в производстве Patriot

Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией и компанией Mitsubishi, которая уже занимается лицензионным производством американских ракет Patriot. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 9 июля, передает УНН.

Детали

По словам Главы государства, Украина знает об опыте Mitsubishi в производстве ракет Patriot и считает его одним из самых сильных примеров развертывания такого производства после получения американской лицензии.

Мы знаем, чем занимается компания Mitsubishi. Она демонстрирует очень высокий уровень производства ракет Patriot, и это, наверное, самый сильный сегодня пример, как после получения американской лицензии развернуть производство своей уже антибаллистики 

— сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина была бы заинтересована в присутствии японских специалистов и обмене опытом в этом направлении.

Мы бы хотели их видеть в Украине. Безусловно, с удовольствием. Хотели бы обмен опытом, но это зависит от желания японской стороны 

— отметил Глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что официальный Киев высоко оценивает технологический потенциал Японии и готов к взаимному сотрудничеству.

Мы очень уважаем Японию, их технологии, их развитие. Мы готовы делиться своим развитием, своими технологиями. И я уверен, что во многих направлениях у нас будет общее видение 

— добавил Президент.

Контекст

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила положительное решение по лицензии на производство Patriot после встречи с президентом США Дональдом Трампом. По словам Главы государства, после политической договоренности профильные команды, дипломаты, Министерство иностранных дел и Министерство обороны должны согласовать технические детали.

Системы Patriot остаются критически важными для Украины на фоне регулярных российских атак с применением баллистических ракет. Киев неоднократно призывал партнеров усилить украинскую противовоздушную оборону и увеличить поставки как самих систем, так и ракет к ним.

Александра Василенко

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