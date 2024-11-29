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Успех Аморима в качестве наставника "Манчестер Юнайтед": над Будё-Глимт одержали победу, но проблемы "красных дьяволов" все еще очевидны

Киев  •  УНН

 • 4499 просмотра

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В первом матче под руководством Рубен Аморима " Манчестер Юнайтед "одержал волевую победу над"Будё-Глимт" со счетом 3:2. Дубль Хёйлунна помог команде избежать поражения от норвежского клуба.

Против "Будё-Глимт", который в этом сезоне в Лиге Европы уже обыграл" "Порту" и "Брагу", команда Аморима вела в счете, позволила переломить ход поединка, и лишь во втором тайме сравняла счет, выиграв 3:2.

Передает УНН со ссылкой на Independent.

Примерно через 25 минут после своей первой игры на "Олд Траффорд" новый главный тренер "Манчестер Юнайтед", возможно, задавался вопросом, было ли это приветствие скорее предупреждением. Его новая команда проигрывала 2: 1 клубу из-за Полярного круга.

Стремительные старты - одна из лучших страниц предыдущего опыта Аморима

Однако, неслаженность в действиях знаменитого британского клуба ощущалась по-прежнему. Как пишет Іndependent, саморазрушительная полоса, которая затмила правление Эрика тен Хага, пока держится. Ранее " Манчестер Юнайтед "дважды уступили" Будо/Глимту", и вновь мог появиться результат столь же мучительный, как и худший при предшественнике португальского специалиста.

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В разгар слабой кампании в Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" решил сменить техническую команду и пригласил португальца Рубена Аморима. В прошлом Аморим профессиональный футболист, выступавший на позиции полузащитника. Как игрок выиграл 10 титулов в составе "Бенфики", также провел 14 матчей за сборную Португалии, сыграв на двух чемпионатах мира. Сейчас он футбольный тренер. С 11 ноября 2024 года Аморим является главным тренером английского клуба "Манчестер Юнайтед".

В матче против норвежского клуба в Лиге Европы, Аморим внес шесть изменений в состав по сравнению с предыдущей игрой против "Ипсвича", которая завершилась вничью 1:1. в стартовый состав вошли Лисандро Мартинес, Тайрелл Малация, Антони, Мануэль Угарте, Мейсон Маунт и Расмус Гойлунн.

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Как отмечают в СМИ, во время игры было ощущение того, что, несмотря на неудобное начало игры с "Бодо/Глимт", некоторые игроки реагируют на изменение режима. Пример: Расмус Хёйлунн. Датчанин "отказавшись от дебюта Аморима на посту главного тренера, тем не менее ответил на отзыв, организовав открытие на первой минуте", пишет обозреватель матча.  Впоследствии Хёйлунн сделал победный дубль.

В итоге счет матча "Манчестер Юнайтед" "Будё-Глимт": 3-2 . Хёйлунн забил дважды за не идеальной игры всей команды. Таким образом Манчестер Юнайтед продемонстрировала способность к адаптации. Возможно-это то, что действительно нужно сейчас новому тренеру.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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