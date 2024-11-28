"Шахтер" в меньшинстве уступил ПСВ в Лиге чемпионов
Киев • УНН
"Шахтер" вел в счете 2:0 после голов Сикана и Зубкова, но после удаления Педринью на 69-й минуте ПСВ забил трижды. Матч завершился поражением украинцев со счетом 3:2.
Донецкий Шахтер на последних минутах проиграл нидерландскому ПСВ в матче 5 тура Лиги чемпионов сезона-2024/25. поединок завершился со счетом 3:2. об этом говорится на официальном сайте ФК "Шахтер", пишет УНН.
Детали
Матч ПСВ - "Шахтер" закончился со счетом 3:2 в пользу команды из Эйндховена.
Дончане вышли вперед на 8-й минуте. После передачи Ефима конопли с правого фланга Даниил Сикан дотянулся до мяча в штрафной и переправил его в угол ворот.
Удвоить преимущество удалось в конце первого тайма. Конопля отдал с правого фланга передачу в штрафную, Александр Зубков обработал мяч и направил его в нижний левый угол ворот.
На 69-й минуте "Шахтер" остался в меньшинстве. Педринью получил красную карточку. Голландская команда воспользовалась преимуществом и забила дважды. Дублем отметился Малик Тельман.
На 95-й минуте американец Пепи забил победный мяч для ПСВ.
Напомним
Марино Пушич планирует пересмотреть свой контракт с "Шахтером" во время зимней паузы из-за сложной ситуации в Украине. Тренер рассказал о стрессовых условиях работы и бомбардировке отеля перед матчем с "Кривбассом".