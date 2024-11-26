«Динамо» отрывается от „Александрии“, разгром во Львове, воздушные тревоги: результат 14 тура УПЛ

Киевское «Динамо» отрывается от «Александрии», которая сыграла вничью против «Вереса», «Ингулец» горит со счетом 0:6 донецкому «Шахтеру», супер сейфы, воздушные тревоги, красные карточки - так завершился очередной 14 тур Украинской премьер лиги. УНН решил рассказать результаты, новые достижения и чем запомнится очередной тур УПЛ.

«Карпаты» благодаря голу-красавцу Бруниньо побеждают «Колос»

В пятницу отрывать очередной тур УПЛ во Львове выпало местным «Карпатам», в гости к которым пожаловал ковалевский «Колос». Уже по традиции первый символический удар исполнил ветеран российско-украинской войны. Первый удар в матче совершил Олег Любинский - разведчик ССО, участвовал в боях под Киевом, на Харьковском направлении, в Покровске и Бахмуте. Сейчас проходит лечение после ранения.

Уже на старте поединка команды обменялись моментами, но ближе к взятию ворот был «Колос», но Великану не хватило точности. Через 6 минут Цуриков выдал шикарный пас на Боливара, но венесуэлец пробил грудью не точно. В течение тайма свои моменты в составе «Колоса» имели Диего и Алефиренко, но открыли счет именно хозяева поля.

Сначала Бруниньо перехватил мяч, отдал на Невеша, который отпасовал на капитана Амбросия Чачуа. Чачуа отдал тонко черпаком на все того же Бруниньо, который мощно во второе касание пробил Пахолюка - 1:0 в пользу «Карпат» на 32-й минуте.

«Карпаты» через минуту могли удваивать преимущество, когда Невеш решил пробить слета, но на этот раз Пахолюк выручил. Под занавес тайма «Колос» получил свой эпизод, но Красничи «ножницами» был прямо в Кемкина.

Второй тайм значительно уступил первому в остроте. Первые моменты начали возникать только после 60-й минуты. «Карпаты» имели свои эпизоды, но в первом случае мяч после рикошета прошел мимо, а с ударом Костенко справился Пахолюк.

На 73-й минуте форвард «Колоса» Боливар имел убийственный момент, но удар приняла на себя перекладина ворот. Но в конце концов «Карпатам» удалось сохранить ворота «сухими» и одержать минимальную победу - 1:0.

«Ворскла» с голами в каждом из таймов переигрывает «ЛНЗ»

В первом матче субботы полтавскую «Ворсклу» посетил черкасский «ЛНЗ». Перед стартом поединка игроки почтили почтили память жертв Голодомора минутой молчания.

Хозяева поля создали первый момент уже на 2-й минуте поединка, когда Кучеренко вытащил дальний выстрел Крупского из-под стойки. «ЛНЗ» ответил уже через 5 минут, когда Яшари забросил вперед на Молло, Исенко вышел из ворот, отвел угрозу, но отпасовал точно на ногу Яшари, но полузащитник не смог перебросить мяч через голкипера.

Неожиданным стал гол «Ворсклы», особенно после того, как игра несколько успокоилась. Иеде на правом фланге выполнил диагональ налево на Мякушко, который обработал мяч, сместился в центр и положил кожаного точно в угол ворот «ЛНЗ» - 1:0 в пользу «Ворсклы».

До перерыва команды имели свои моменты. В собственные ворота мог срезать защитник «Ворсклы» Бацула, но тому повезло, а взамен полузащитник полтавчан пробивал точно в руки киперу.

После перерыва «Ворскле» все же удалось удвоить преимущество. Иеде, который уже отметился в этом поединке голевым пасом, забил и сам. Кане мягко забросил в штрафную на Иеде, форвард укротил мяч, и пробил точно мимо Кучеренко - 2:0, хотя тремя минутами ранее Иеде упустил супер шанс.

«ЛНЗ» пытался перехватить инициативу, но для черкасцев на 70-й минуте все стало совсем плохо, когда центральный защитник Салиху за 6 минут получил две желтые карточки и был удален с поля. На 88-й минуте защитник «ЛНЗ» Дайко мог сократить отставание, но Исенко справился с ударом.

В конце концов финальный свисток зафиксировал уверенное преимущество «Ворсклы» со счетом - 2:0.

Красавец гол Буяльского, «привозы» защитников «Черноморца», подарок Суркису

В другом матче субботы киевское «Динамо» посетил одесский «Черноморец». Перед стартом поединка игроки почтили память жертв Голодомора минутой молчания, а также представителя ультрас киевской «Оболони» Павла Ведибиду с позывным «Оболончик», который погиб 13 ноября 2024 года в бою под Часовым Яром Донецкой области.

Ведибида был участником боевых действий с 2014 года, в частности в составе ДУК ПС, обороняя Саур-Могилу, Донецкий аэропорт и другие стратегические позиции. В 2022-2024 годах служил в составе 112 бригады ТРО Оболонского района, участвовал в обороне Киева, боях под Лисичанском, освобождении Клещиевки и обороне временного Яра.

К удивлению зрителей именно "Черноморец", который был аутсайдером в этом поединке по прогнозам букмекеров, начал активно поединок, однако к 8-й минуте столичный гранд перехватил инициативу, когда Владимир Бражко сначала попал в ногу защитнику" Черноморца", а со второй попытки попал в стойку. Уже впоследствии Александр Караваев не смог попасть в пустые ворота, пробив выше.

"Черноморец" огрызнулся моментом Хобленко, который с острого угла попал в сетку с внешней стороны.

На 15 - й минуте Денис Попов на чужой половине поля перехватил мяч, перевел на Буяльского, который вдотик отдал на Ваната, а форвард пробил точно в угол-1:0.

Киевляне продолжили контролировать ход матча, нанося удары по воротам "Черноморца", но до конкретики не доходила. Мяч шел либо мимо, либо Рудько контролировал ситуацию.

После перерыва " Динамо "снова выглядело острее, не давая" Черноморцу " создать моментов. Сначала Караваев с убийственного расстояния пробил выше, за три минуты снова Караваев пробивал уже головой, но Рудько отбил, а еще через две минуты все тот же Караваев заработал пенальти, но после просмотра ВАР, арбитр отменил свое решение.

Все же удалось "Динамо" забить-на 69-й минуте Буяльский получил передачу от Ваната перед штрафной, капитан подстроил мяч под правую ногу и мощно пробил в дальнюю девятку. Голкипер "моряков" выручить в такой ситуации не сумел 2:0.

На 86 - й минуте защитники "Черноморца" заигрались у собственных ворот, в результате чего Даниил Удод выдал пас на Рудько, который перехватил Буяльский, голкипер к мячу не успел, а капитан киевлян отдал на пустые ворота точно на ногу Валентину Рубчинскому, которому оставалось отправить мяч в пустые ворота-3:0.

"Моряки" смогли на гол престижа в добавленное время – Скиба головой замкнул навес Петряка со штрафного. Отметим, что в этом поединке дебютировал Роман Саленко, который вышел на 90-1 минуте вместо Буяльского, - сил легендарного форварда "Динамо" в прошлом Олега Саленко.

Финальный свисток зафиксировал уверенную победу, которой киевляне поздравили своего президента Игоря Суркиса, который накануне праздновал свой 65-й день рождения и продолжили беспроигрышную серию в УПЛ, которая длится уже 15 игр.

четвертый подряд отбитый пенальти Паламарчуком не позволил его" Ингульцу "сгореть" Шахтеру "

В последнем матче субботы донецкого "Шахтера" на "Арену Львов" посетил Петровский "Ингулец", который до сих пор не знает вкуса побед в УПЛ - всего 6 ничьих и 7 поражений. Первый удар в матче исполнил лейтенант полиции Василий Иванович (позывной профессор) - боец батальона специальных операций "Эней" объединенной штурмовой бригады Нацполиции "ярость".

В мае этого года Василий вместе с побратимами выполнял боевые задачи на Харьковщине, освобождая украинские земли от врага. В июне его подразделение было переведено на Донбасс, где в ожесточенных боях возле Торецка военный получил серьезное ранение.

Обе команды со старта решили не отсиживаться в обороне. Уже на 5-й минуте форвард "Шахтера" Даниил Сикан создал момент, но пробил мимо. "Ингулец" ответил Через минуту, когда Пятов обработал мяч в штрафной, пробил, но Дмитрий Потрошитель парировал выстрел. Уже через 4 минуты кипер петровцев Паламарчук вступил в игру, ликвидировав угрозу после удара Александра Зубкова.

В конце концов к концу тайма "Шахтер" завладел иниативой, но не хватало завершающей стадии. На 38-й минуте все тей же Пятов продрался флангом и пробил, но выстрел выдался не сильным, поэтому Потрошитель уверенно зафиксировал мяч.

На 41-й минуте «Шахтер» заработал право на пенальти, после игры рукой в собственной штрафной Нури Малыша. Удар взялся исполнять Георгий Судаков, но не смог переиграть Паламарчука, который стал уже 4-м отраженным подряд пенальти в этом сезоне.

Но недолго радовались игроки "Ингульца". Уже на первой добавленной к первому тайму минуте Артем Бондаренко забил свой 30-й гол в УПЛ - Зубков в центре отдал на фланг на Бондаренко, полузащитник протянул мяч, отдал на Сикана, который повернул назад на Бондаренко, который пробил точно в угол - 1:0.

Начало второго тайма стало катастрофой для"Ингульца". На 47 - й минуте Зубков выполнил навес с фланга точно на голову Бартола Франьичу, который с нескольких метров расстрелял Паламарчука-2:0.

За 3 минуты дончане довели счет до разгромного - снова Зубков прошел флангом, немного сместился в центр и отдал на Кевина, который в касание переправил мяч в сетку из-за пределов штрафной - 3:0.

"Ингулец" ответил лишь на 67-й минуте, когда Белоцерковец протянул мяч флангов, дошел до штрафной и пробил в дальний угол, но Потрошитель снова выручил.

Дальше все стало лишь хуже для" Ингульца " - на 69-й минуте дончане выбежали в контратаку, Педриньо ворвался в штрафную, где мягко навесил на голову эгиналду, расстрелявшему ворота головой - 4:0.

За 10 минут Зубков обыгрался с Судаковым в стенку, получил мяч назад и из-за пределов штрафной пробил точно в дальний угол - 5:0.

Через две минуты Эгиналду с паса Невертона оформил дубль и поставил жирную точку - 6:0. "Шахтер" даже забил 7 гол, но арбитр зафиксировал офсайд.

Финальный свисток зафиксировал разгромную победу "Ингульца", продлившего безвыигрышную клубку серию до 15 игр в УПЛ.

"Александрия" дала в штангу и отпускает "Динамо"

В воскресном матче в ровенский " Верес "посетила" Александрия "из Кировоградщины, которой была необходима победа, чтобы не отпустить от себя" Динамо", которое, как отмечалось, одержало победу"Черноморец". Старт поединка был отложен на 1,5 часа из-за воздушной тревоги в регионе.

Право на первый символический удар по мячу в матче против Александрии получил 42-летний сержант Адамчук Олег. Боевой опыт он получил на Покровском направлении в 68 отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша, а сейчас проводит обучение, работая инструктором по базовой военной подготовке в 233 учебном центре подготовки подразделений.

Активнее поединок начали хозяева, что неудивительно, ведь игроки "Александрии" знали о победе "Динамо". Но уже к 10-й минуте "Верес" перехватил инициативу. Самым острым в составе команды Олега Шандрука был Виталий Дахновский. Сперва он удрал на свидание с Ермаковым, но не переиграл Ермакова низом, а потом вратарь взял удар с лету Дахновского.

Впоследствии Дахновский уже выводил Гайдучика на оперативное пространство, но не смог переиграть Ермакова.

На 25 - й минуте Иван Калюжный сыграл рукой в собственной штрафной, из-за чего арбитр назначил пенальти, который реализовал Гайдучик-1:0 в пользу "Вереса".

Гол сотряс "Александрию". После забитого мяча, "Александрия" даже смогла быстро сократить отставание, но рефери отменил взятие ворот Беляевым из-за офсайда.

Под занавес тайма Беляев мог сокращать отставание своей команды, но мяч после удара головой пошел выше. После перерыва выглядели активнее александрийцы. Сначала Беляев пробил рядом со стойкой, потом Джовани пробил повыше, удар Филиппова потянул Кожухарь.

В конце концов гол назревал, что собственно и произошло на 78 - й минуте - Калюжный после углового пробил в направлении ворот, а перед голкипером вовремя подставил ногу как раз Безерра-1:1. уже в добавленное время "Верес" мог выйти вперед, устроив нашествие на ворота Ермакова, но кировоградцы отбились.

"Александрия "потеряла важные очки, что позволило" Динамо " оторваться от подопечных Руслана Ротаня на два балла.

"движение" прерывает безвыигрышную серию

В заключительном матче воскресенья сошлись Львовский "Рух", к которому пришел столичный"Левый берег". "Рух" перед этим поединком имел неутешительную безвыигрышную серию-6 ничьих, 2 поражения, поэтому львовянам позарез нужно было побеждать. Первый символический удар выполнил Юлиан Гарасимов-пулеметчик 53 отдельного стрелкового батальона 116 отдельной механизированной бригады. Юлиан воевал в Бахмуте и Старомайорском, в котором после боев нес на себе 5 км раненого собрата к точке эвакуации. Сейчас проходит лечение.

Первый тайм выдался не богатым на момент, можно вспомнить удар левого защитника киевлян Сиднея, с которым справился Ледвий и выстрел Когута выше.

"Рух "проснулся до конца тайма и создал несколько моментов, один из которых завершился назначением пенальти в ворота"левого берега". На 42-й минуте игрок гостей Якимов сбил Дидыка в своей штрафной, арбитр указал на точку, которую четко реализовал карабин.

Второй тайм выдался интересным на моменты-сначала Дедух мог сравнять счет, но справился Ледвий, полумоменты имели карабин и Квасница, но не хватало точности.

Игра в основном напоминала футбольную поговорку:"одни не могли, другие не хотели". "Рух "по большей части сидел в обороне, пытаясь уберечь результат, а у" левого берега " во втором тайме почти ничего не получалось впереди. В конце концов финальный свисток зафиксировал минимальную победу "Руха", которая прервала безвыигрышную серию.

ничьей закрыли тур

В заключительном матче тура на заснеженном Центральном стадионе в Житомире сошлись местное "Полесье" и луганская "Заря". Первый символический удар по мячу выполнил Никита Максимчук - сын боевого офицера 132 отдельного разведывательного батальона ДШВ, капитана Андрея Максимчука, который сейчас защищает Украину.

Поединок стартовал довольно оживленно. На 5-й минуте вернувшийся из лагеря сборной Алексей Гуцуляк мог открывать счет, но слета пробил над воротами. Уже впоследствии Пайшао, который в предыдущем эпизоде издавна Гуцуляк, не смог переиграть кипера "Зари".

В конце концов в первом тайме "Полесье" выглядело активнее, но подводила точность. Свои моменты имели снова Пайшао, Гуцуляк, Назаренко, но Сарапий удачно отражал удары.

"Заря" ответила лишь ближе к завершению тайма, но дальний выстрел Александра Яцика прошелестел у штанги. После перерыва хозяева поля и дальше продолжили атаковать, но острые моменты создавали футболисты "Зари". Сначала Горбач после прострела Яцика бил, казалось, на верного, но кипер "Полесья" выдал невероятный сейв, переведя мяч на корнер.

Впоследствии Филипп Будковский, выступавший за" Полесье", пробил выше над девяткой. Но все же Будковский сказал свое слово в этом матче. "Заря "на 65 - й минуте вышла в позиционную атаку, которая, показалось бы, ничем не завершилась, но нападающий" Полесья "привез у своих ворот, Яцик отобрал, Жуниньо покатил налево, где оказался слесарь, который в свою очередь покатил на Будковского, который пробил слабо, но точно-1:0 в пользу"Зари". Смоляков мог выбить мяч из ленты ворот, но махнул мимо мяча.

За 2 минуты "Заря" могла удваивать преимущество, но Волынец справился после удара со штрафного. Еще через минуту "Заря" осталась в меньшинстве - вторую желтую получил Роман Вантух и покинул поле.

Гол со стороны" Полесья " откровенно назревал, что могло произойти на 80-й минуте, но Сарапий выдал сейф не хуже Волынца, вытащив мяч из девятки ворот. Все же под занавес поединка "волкам" удалось сравнять счет - Мустафаев подал на ближнюю стойку, Тейлор головой сбросил на Сарапия, а тот уже буквально занес мяч в ворота 1:1.

В итоге финальный свисток зафиксировал ничью.

Турнирная таблица после 14-ти туров выглядит следующим образом: "Динамо" продолжает лидировать, оторвавшись от "Александрии" на два пункта, "Ингулец" и "Оболонь" продолжают находиться в зоне вылета.

Ранее УНН писал, что криворожский "Кривбасс" минимально переиграл столичную "Оболонь". Судьбу поединка определил единственный гол Егора Твердохлиба из ассиста 18-летнего дебютанта.

УПЛ: «Кривбасс» в гостях минимально переиграл »Оболонь»